Op het auto-cv van Martin Schipper staan diverse hot hatches én een Nissan 350Z. Toch is de Honda CR-Z een van z’n favoriete auto’s.

Het is zelfs nog sterker. Na de inruil van z’n eerste Honda CR-Z, kreeg Martin spijt als een kreeft in een warm bad, en kocht hij deze witte. Geen loeihete hatchback, wel een fijn sturende, zeldzame hybride - met handbak!

Besmet met het autovirus door zijn ‘grote neef’ Jan, zag de nog jonge Martin het begin jaren 90 niet zitten om zijn autocarrière te beginnen met iets sufs als een Suzuki Alto of Seat Marbella.

Corsa GSi als eerste auto

Nee, hij maakte een vliegende start met een brandweerrode Opel Corsa GSi uit 1989: 820 kilo schoon aan de haak en een 101 pk sterke 1.6 in het neusje. Anders dan veel leeftijdgenoten, parkeerde Martin zijn snelle Corsa gelukkig nooit in een greppel en evenmin liet-ie ’m bomen knuffelen.

Bij de keuze van zijn tweede auto bleef Martin zijn liefhebbershart trouw. Dat werd een witte Peugeot 106 Rallye 1.3i, met eveneens 100 pk. Die Fransman stond bekend als spartaans en listig, desondanks hield de Coevordenaar ook deze boy racer heel.

Geniale aanschaf ...

Onder de woon-werkpaarden van Martin zat een aantal diesels. Na een hoop duur dieselgedoe met een Volvo C30 R-Design, leek een driecilinder Volkswagen Polo Bluemotion een geniale aanschaf. “Die Polo heb ik nieuw gekocht, want voor mij als particulier was dat een ideale auto om dagelijks 60 kilometer op en neer naar mijn werk te kachelen. Vanwege de lage CO2-uitstoot was-ie vrijgesteld van zowel bpm als wegenbelasting, daarnaast reed-ie superzuinig."

... blijkt een ramp

"Maar in de praktijk was het een ramp. De motor hield vaak in en soms ging-ie zelfs in de noodloop. Gedoe met defecte sensoren, nadieselen, hele gekke dingen. Er zat natuurlijk wel garantie op, maar ik had helemaal geen zin om elke maand naar de garage te gaan. Na een jaar was ik er flauw van en heb ik ’m ingeruild voor mijn eerste Honda CR-Z, een zwarte."

“Jonge CRX-rijders reden hun bloedsnelle zakjapanner en zichzelf vaak de vernieling in”

Opvolger legendarische Civic CRX

Hoewel Martins eerste CR-Z (Compact Renaissance Zero) gewoon de basisuitrusting had, was en blijft deze Honda een bijzonder ding. Desondanks werd de compacte coupé niet door alle Honda-liefhebbers in het hart gesloten.

Dat had deels te maken met de (te) hoge verwachtingen die Honda zelf had gewekt. De CR-Z was aangekondigd als ­spiritueel opvolger van de Civic CRX (Civic Renaissance Eperimental). En dat was in de jaren 80 en 90 een van de heetste hot hatches op de markt.

Lachen, gieren, brullen

Die CRX woog niks, maar had wel 150 pk. Goed voor een 0-tot-100-tijd van 7,2 seconden en een topsnelheid van 222 km/h. Lachen, gieren, brullen voor ervaren bestuurders. Jonge CRX-rijders daarentegen, reden hun bloedsnelle zakjapanner en zichzelf vaak letterlijk de vernieling in. Dat maakte de auto des te legendarischer en de teleurstelling over de relatief tamme CR-Z des te groter.

Honda CR-Z als lichtend voorbeeld

Ondanks het woord Zero in de typeaanduiding was de CR-Z geen EV maar een hybride, voorzien van Honda’s IMA-aandrijflijn (Integrated Motor Assist). Het was een soort mild hybrid. Tussen de verbrandingsmotor en de transmissie zit een klein elektromotortje dat tijdens het accelereren een pk of 10 toevoegt en remenergie kan hergebruiken.

Met de term Renaissance in de modelnaam, wilde Honda aangeven dat de CR-Z de wegbereider was voor een geheel nieuwe generatie compacte auto’s. In 2007 stond-ie als conceptcar op de Tokyo Motor Show, maar Honda liet meteen weten dat het ­productiemodel onderweg was. Directeur Takeo Fukui verklapte dat de straatversie ‘sportief, ongelooflijk efficiënt én betaalbaar’ zou worden.

Uniek: hybride met handbak

In 2010 was het zover en verscheen de CR-Z in z’n definitieve gedaante: het design was dicht bij dat van de conceptcar gebleven, maar met een gecombineerd vermogen van 124 pk en een honderdsprint van 9,9 seconden was het geen geweldenaar. Om de liefhebbers van sportief rijden toch een beetje tegemoet te komen, leverde Honda de hybride CR-Z in Japan en Europa desgewenst ook met een handgeschakelde zesbak - uniek voor een hybride.

Zeker wanneer de sportstand is ingeschakeld, valt er genoeg sportief rijplezier uit de CR-Z te halen, ondanks het bescheiden vermogen. De zesbak schakelt fijn, met lichte klikklak-geluiden glijdt het pookje met korte, precieze slagen door de bak. Ook dat draagt bij aan de sportieve beleving.

Toch gaf Honda de CR-Z in 2013 een bescheiden powerinjectie. Het vermogen steeg naar 137 pk en er werd bijna een seconde van de honderdsprint afgesnoept.

Vliegende start

Het mocht niet meer baten; een succes is de CR-Z nooit geworden. Terwijl het nog zo mooi was begonnen. Zo werd-ie in 2010 uitgeroepen tot Japanse Auto van het Jaar en Honda noteerde in het thuisland binnen één maand 10.000 bestellingen.

Internationaal liet het succes te wensen over. Gedurende de totale levenscyclus liepen ongeveer 50.000 CR-Z’s van de band. Daarvan gingen er nog geen 400 naar Nederland. Bij gebrek aan succes werd de CR-Z hier al in 2014 van de markt gehaald, twee jaar vóór de productiestop.

“Ik heb niet echt een droomauto, maar die Nissan 350Z kwam er wel dichtbij.”

V6 met 300 pk

Dat de CR-Z allesbehalve een bestseller was, heeft voor liefhebbers ook een voordeel: ze rijden gegarandeerd in iets bijzonders. Toch zette Martin zijn eerste exemplaar al vrij snel aan de dijk. Niet omdat de auto slecht beviel, maar omdat hij tegen een nóg begeerlijker Japanner aanliep: een blauwe Nissan 350Z Roadster. “Ik heb niet echt een droomauto, maar die Nissan kwam er wel dichtbij. Een voordeel van de open versie: je krijgt nog meer mee van het geweldige V6-geluid. En 300 pk, hè, dus dat wilde wel!”

Beetje te gek

Helaas kwam Martin er al snel achter dat zo’n dikke sportwagen ook nadelen heeft. De Nissan was duur in onderhoud en hij zoop als een stel ketters op een vrijgezellenfeest in de woestijn. Weliswaar werden de totale autokosten binnen de perken gehouden door de Toyota iQ die Martin in die tijd als daily ­driver gebruikte, maar na ruim twee jaar werd het ’m toch een beetje te gek. Zodoende werd de Nissan vervangen door een Lexus CT 200h.

“Ja, de afschrijving deed wel even pijn. Maar dat maakte de Lexus weer een beetje goed: zuinig en weinig kosten. Echt een ontzettend goeie auto, maar allesbehalve spannend, zeker in vergelijking met de 350Z.”

“Het belangrijkst is voor mij het design, ik vind ’m er ontzettend leuk uitzien”

‘Lichtvoetiger dan een Mini’

Op een zeker moment ging het liefhebbersbloed toch weer kruipen waar het niet gaan kon. Daarom moest de iQ in 2019 plaats maken voor … opnieuw een Honda CR-Z. Martin: “Eigenlijk had ik spijt dat ik die eerste had weggedaan. Hij is misschien niet heel snel, maar door de hulp van de elektromotor pakt-ie wel lekker vlot op, want het maximumkoppel komt al vrij bij 1000 tot 1500 toeren. Daardoor rijdt-ie veel soepeler dan veel gewone benzine-Honda’s.

Daarnaast schakelt en stuurt hij heerlijk strak. Ik heb weleens met een Mini Coupé gereden, je weet wel, met dat gekke dakje. En die vond ik vergeleken met de Honda erg zwaar en log aanvoelen. Maar het belangrijkst is voor mij het design, ik vind ’m er ontzettend leuk uitzien.”

CR-Z nummer 2

En dus mocht in 2019 een volgende CR-Z de rol van tweede auto in huize Schipper op zich nemen. “Mijn eerste CR-Z was een S, de basisversie. Nu ging ik op zoek naar een GT, de meest luxe variant. Uiteindelijk vond ik deze in Alphen aan den Rijn. Hij heeft alle opties: stoelverwarming, cruise­control, parkeersensoren achter, alleen geen panoramadak. Maar goed, je kunt niet alles hebben.

Hoewel, ik kon het niet laten om nog een paar dingen aan te passen. Om te beginnen de wielen. Standaard stond-ie op 16 inch, maar nu zitten er 18-inch wielen van een Civic Type R onder. Stom genoeg vond ik die in een plaatsje vlak bij Alphen aan den Rijn, waar ik de auto zelf een maand eerder gekocht had.”

Onderdelen Civic Type R

Die wielen zijn trouwens niet de enige onderdelen die afkomstig zijn van de heftigste Civic uit die tijd. Ook de aluminium pookknop en de rode Honda-logo’s aan ­buiten- en binnenkant hebben R-roots. Een optie die van Martin niet zo nodig had gehoeven, is de achterspoiler.

“Die was niet standaard, maar hij zat er al op toen ik de auto kocht. Als-ie alleen geplakt zat, had ik ’m er allang afgehaald, maar hij zit volgens mij ook vastgeschroefd. Als je daarmee gaat klooien, moet de boel ook weer geplamuurd en gespoten worden. En met deze parelmoerwitte lak blijf je dat altijd zien, het is een erg moeilijke kleur.”

Naar de dassenhemel

Dat is dus extra balen als je een aanrijding krijgt. Is dat ooit gebeurd? “Niet echt. Hoewel, ik ben wel een keer over een das heengereden, maar hij had niks. De auto dan, hè. Het slachtoffer was naar de dassenhemel. Zonde, zo’n mooi beest. Na een uitzending van TV Drenthe voelde ik me er extra schuldig over. Want precies in het gebied waar het was gebeurd, bleek de das extreem zeldzaam. Er waren volgens een expert nog maar een paar over - en ik wist waarom …”

Honda CR-Z: betrouwbaar, maar ...

Je hebt de auto nu al zes jaar, waarin je ongeveer 80.000 kilometer hebt gereden. Is-ie echt zo betrouwbaar als een ... Honda? Martin: “Ik vind van wel, al zijn er wel een paar dingen misgegaan. Eén keer had-ie een gebroken voorveer, maar het duurste geintje was een vastgelopen zuiger van een remklauw. Tja, je hebt niet vaak problemen met een Honda, maar áls er iets aan de hand is, moet je flink de portemonnee trekken."

“Ik houd vooral erg van auto’s die het altijd doen”

Nog eens 2x2

Inmiddels ­hebben we al meerdere buitenlandse trips gemaakt met de CR-Z. Onder meer naar ­Denemarken, Zweden en Zuid-Duitsland. Hoewel ik als herniapatiënt niet zo blij ben met de stoelen, vind ik de CR-Z op mooie buitenlandse wegen een stuk leuker rijden dan de - inmiddels tweede - Lexus CT 200h die we ook nog hebben.

Al is mijn huidige Peugeot 106 Rallye nóg leuker. Ja, ook daarvan heb ik een tweede exemplaar gekocht, haha, dit keer een blauwe. Hij heeft een nieuwe motor, een gereviseerde bak en een nieuwe achteras, maar ja, geen airco …”

In de verleiding

Om zijn rug te ontzien, denkt Martin ­weleens na over de aanschaf van een set Recaro-­stoelen - hij heeft zelfs al eens proefgezeten. Nog meer noten op je zang, Martin? “Laatst zag ik een CR-Z online met een dubbele Remus-uitlaat en een speciale diffuser. Echt vet. Bij dat soort dingen kom ik weleens in de verleiding, maar het komt zelden tot aanschaf.

Wat ik laatst wel heb gekocht, maar nog niet gemonteerd, is een Android Auto-scherm, helemaal op maat voor de CR-Z. Dan kan hij er ook op infotainmentgebied weer een tijdje tegenaan. Want voorlopig ben ik niet van plan om ’m weg te doen. Ik vind ’m mooi, hij stuurt lekker, is zeldzaam en ik houd vooral erg van auto’s die het altijd doen.”

Foto's: Auto Review / Igor Stuifzand