Pas maar op: de komende drie weken is de kans op blikschade het grootst

In de periode rond de feestdagen vinden de meeste botsingen plaats. Opletten, dus. Maar hoe kan het dat juist dan massaal paaltjes worden geraakt?

Wat moet je dit jaar weer koken voor het kerstdiner? Weet je schoonmoeder deze keer wel van de fles af te blijven? En hopelijk trekt dat drukke kind van je zus dit jaar niet aan het tafelkleed, waardoor het voorgerecht in duizend stukken valt.

Kortom: er heerst kerststress in Nederland en daardoor zitten mensen minder geconcentreerd in de auto. Verzekeraar Interpolis en Kia doken in hun statistieken en zagen een enorme piek in het aantal ongelukken voor de kerstdagen.

Er worden veel korte ritten gemaakt om inkopen te doen en de alertheid is lager in de donkere dagen voor kerst. Op deze dagen is de kans op schade dan ook het grootst.

Met name achteruitrijden in een parkeervak loopt vaak slecht af. Het is druk bij de grootgrutter, er is weinig plek, en dan zijn er ook nog zorgen over de juiste temperatuur waarop je de kerstkalkoen serveert. En voor je het weet raak je een paaltje of de auto ernaast.



Meer botsingen op maandag

Nog zo’n weetje: aan het begin van de week vinden meer kop-staartbotsingen plaats. Op maandagochtend, na het weekend, zijn mensen minder alert. In het weekend wordt er juist minder gebotst.

Kia en Interpolis maken deze gegevens niet voor niets openbaar. Beide merken werken samen om automobilisten, maar ook publieke en commerciële organisaties te helpen om waardevolle inzichten te verkrijgen. Autorijden moet slimmer, veiliger en duurzamer worden. Kia Insights, heet de nieuwe mobiliteitsdienst die gegevens over rijgedrag kan delen.

Op welk tijdstip je auto opladen?

De inzichten worden niet alleen opgedaan om ongelukken te voorkomen. Mensen met een elektrische Kia deden in 2022 mee aan een experiment om op slimmere tijden de auto op te laden. Hieruit bleek dat 33 procent van de Kia-rijders het laadmoment heeft verplaatst van 18.00 uur (als er veel stroom wordt gebruikt) naar 23.00 uur (als de piek voorbij is). Dat ontlast het netwerk.

Begin 2024 haakte Interpolis aan en konden Kia-rijders via een app meedoen aan een veilig rijden-challenge. Kia-rijders die deelnamen, reden 15,9 procent veiliger dan de gemiddelde automobilist.

Privacy

Rijd je Kia en ben je bang dat je gegevens ongevraagd worden gebruikt? Niet nodig: “We waarborgen de privacy van Kia-rijders en stellen hun behoeften centraal. Ze kunnen dan ook zelf bepalen welke diensten ze van ons gebruiken en welke gegevens ze vervolgens met ons willen delen”, zegt een woordvoerder van Kia Nederland.