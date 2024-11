Het is riskant om je automotor warm te laten draaien

Nieuws

De nachten worden kouder en bevroren ruiten liggen weer op de loer. Voor veel mensen is dat reden om de motor van hun auto voor vertrek stationair te laten warmdraaien. Daarmee nemen ze wel een aantal risico’s.

Als je de motor van je auto voor de deur laat warmdraaien, gaat ook de verwarming aan. Zo warmt het interieur op en worden de ruiten ontwasemd of zelfs ontdooid. Dat klinkt aanlokkelijk, maar eigenlijk is het niet slim. Niet voor de techniek, niet voor het milieu en ook niet voor de portemonnee. Je kunt er zelfs fikse boetes voor krijgen!

Warmdraaien motor slecht voor milieu



Wanneer een benzine- of dieselmotor nog niet op bedrijfstemperatuur is, is de verbranding verre van optimaal. Het uitlaatgasreinigingssysteem werkt bij lage temperaturen evenmin op volle kracht. Dat zorgt ervoor dat de uitstoot van schadelijke stoffen tijdens het stationair warmdraaien van de motor onevenredig hoog is.

Als je meteen met de auto wegrijdt, is de motor sneller op temperatuur en is de milieu-onvriendelijke koudloopfase veel korter.

Schade aan de techniek



Behalve het milieu en je buren, heeft ook de techniek liever niet dat je de motor van je auto stationair laat warmdraaien. Dat heeft onder meer met de olietemperatuur te maken. Zelfs als de motor van je auto op een koude ochtend minutenlang stationair draait, warmt de motorolie nauwelijks op. En dikke, koude olie, heeft een minder goede smerende werking dan warme olie.

Daar komt nog bij dat een koude oliepomp bij lage (stationaire) toerentallen evenmin optimaal werkt. Dat alles samen heeft een grotere slijtage van het draaiend gedeelte van de motor tot gevolg. Op den duur kan dit voor hoge kosten zorgen.

Boetes op warmdraaien auto



Boven op mogelijke reparatiekosten, kan een (te) lang stationair draaiende motor je op nog een manier pijn doen in de portemonnee. In België bijvoorbeeld. In Vlaanderen is het een verkeersovertreding van de eerste graad, waarvoor een bekeuring van 58 euro van toepassing is. In Wallonië, het Franstalige deel van België, geldt het sinds 2019 zelfs als milieudelict, waarvoor een sanctie van 130 euro kan worden opgelegd.

Strenge Zweden



De Belgen zijn trouwens niet de enigen die het onnodig stationair draaien van motoren bestraffen. Ook in Duitsland is het verboden. Overtreding kan je 80 euro kosten. In Zweden is het warmdraaien van je automotor al decennialang verboden en de sociale controle erop is serieus. In de meeste gemeenten is het verboden om je automotor meer dan twee minuten stationair te laten draaien. Maar het kan nog strenger: in aan aantal plaatsen is slechts 1 minuut het maximum. Overtreding kan je een boete van 1000 tot 2000 Zweedse kronen (ca. 90 tot 180 euro) opleveren.



Wil je lief zijn voor het milieu, je buren en je auto, maar 's ochtends ook graag in een warme auto stappen? Misschien is een standkachel dan iets voor jou. Maar ook stoelverwarming en stuurwielverwarming dragen bij aan een behaaglijk interieurklimaat. En voorruitverwarming zorgt ervoor dat een net schoongekrabde ruit ook daadwerkelijk wasem- en ijsvrij is en blijft.