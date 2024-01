Ik heb vanochtend mijn autoruiten gekrabd met draaiende motor – mag dat?

Nieuws

Vanochtend was het weer raak: de voorruit was bedekt met een laag ijs – dun maar keihard. De krabber kreeg er amper vat op. Toen heb ik de motor maar gestart en ben met hulp van de ontwasemingsfunctie verder gaan krabben. Had ik een boete kunnen krijgen?

Het is andersom: ik had een boete kunnen krijgen als ik met een bevroren voorruit was gaan rijden. Want het is verplicht om voldoende zicht naar voren en opzij te hebben als je rijdt. Ben je onderweg met besneeuwde of bevroren ruiten, dan is dat levensgevaarlijk en kan de politie een boete tot 240 euro uitschrijven.

En dan heb je nog mazzel, want slecht zicht naar achteren in je (bevroren) buitenspiegels, kan resulteren in een extra bekeuring van 140 euro. Bij elkaar opgeteld is dat 380 euro boete!



Geen boete voor ijskrabben met draaiende motor

Wat ik deed, is in Nederland niet verboden. Tijdens het ijskrabben mag je de motor starten en de ontwasemingstand en ontdooifuncties gebruiken. Geen boete dus. Maar het wordt wel afgeraden, omdat het slecht is voor het milieu en voor de techniek. Volgens de ANWB zijn de uitlaatgassen van een koude motor de vuilste die er zijn.



En doordat de verbrandingsmotor stationair draaiend bijna geen inspanning hoeft te leveren, warmt hij langzaam op. Hierdoor kan de motor sneller slijten en dat wil je natuurlijk voorkomen.

Krabben, starten en meteen wegrijden heeft ook een nadeel

Dat de uitlaatgassen van de koude motor zo vervuilend zijn, is de reden dat ik normaal eerst alle ruiten krab en dan pas start en meteen wegrijd. Dat is ook het algemeen heersende advies. Maar dat heeft evengoed een nadeel, namelijk dat je de eerste paar honderd meter niet optimaal zicht hebt. Pas wanneer de ontwaseming op gang komt, klaart de voorruit op. En daar houdt het algemeen heersende advies naar mijn idee geen rekening mee.

De motor laten draaien tijdens het ijskrabben mag dan niet ideaal zijn, de voorruit was wel schoon en helder toen ik eenmaal de openbare weg opdraaide. Kortom, ik ben nog op zoek naar de minst slechte balans tussen krabben en starten.