Gaat jouw verzekeraar moeilijk doen als je in de winter op zomerbanden rijdt en schade maakt? En wat nu als die autobanden versleten zijn? Dat laatste verandert alles …

Op de vraag of je in Nederland per se op winterbanden moet rijden, heeft Rijksoverheid een duidelijk antwoord: Nee, je bent in Nederland niet verplicht om winterbanden te gebruiken. En dus heeft dit ook geen nadelige gevolgen voor de aansprakelijkheid in het geval van een ongeval. Wie in de winter op zomerbanden rijdt, heeft in Nederland gewoon recht op zijn of haar normale dekking. Natuurlijk is het wel verstandig om voor winterbanden te kiezen.

We vermelden ‘in Nederland’ er nadrukkelijk bij, want in Duitsland zijn winterbanden onder winterse omstandigheden wél verplicht. Hoe dat precies zit, lees je in het onderstaande artikel.

Met versleten autobanden ben je de sjaak

Het is een heel ander verhaal als je zomerbanden versleten zijn. De wettelijke eis is dat je bandenprofiel minimaal 1,6 millimeter diep is, maar die ondergrens wil je niet opzoeken. Liever vervang je zomerbanden bij 2 tot 3 millimeter. Bij winterbanden wordt 4 millimeter gehanteerd, aangezien sommige wintersportlanden dit verplichten.

Rij je in de winter op zomerbanden – wat mag – maar heb je ze niet op tijd vervangen en veroorzaak je schade aan een andere auto. Dan ben je de sjaak. Ook met een allrisk-verzekering wordt de schade aan jouw eigen auto waarschijnlijk niet volledig vergoed. De verzekeraar gooit het dan op ‘eigen gebrek’ en dekt niet de schade die veroorzaakt is door nalatigheid van de verzekerde (lees: jij hebt je banden niet op tijd vervangen).

De schade aan de andere auto valt onder de WA-verzekering, maar doordat jij op gevaarlijke banden reed, kan de schade deels op jou verhaald worden. Nou bestaat er een soort van vangnet in de vorm van de APK, want auto’s met te weinig profieldiepte worden afgekeurd, maar dat is niet genoeg. Inspecteer zelf je banden ook met enige regelmaat. Zowel de profieldiepte als de bandenspanning.