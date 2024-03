Met dit geheime wapen wil Elon Musk de waardevermindering van Tesla’s tegengaan

Nieuws

Sinds Tesla vorig jaar begon met een agressieve prijsstrategie (lees: veel korting geven), kampt het met één groot probleem: de waarde van tweedehands Tesla's rolt achteruit. Elon Musk maakt zich echter geen zorgen over deze waardevermindering. Hij heeft een geheim wapen.



De waarde van tweedehands Tesla's is een kwestie die al vijf jaar speelt. In 2019 voorspelde Musk al dat zijn EV's na aankoop in waarde zouden stijgen in plaats van dalen. Toen al leek deze uitspraak vergezocht - vandaag de dag is de bewering door de hoge afschrijving bijna ironisch te noemen.

Toch herhaalde de markante topman zijn uitspraak zo recentelijk als afgelopen jaar, dus ná de kortingen die de waarde van gebruikte Tesla’s deed kelderen. Hoe kan het dat Musk dit zo zelfverzekerd verkondigt?

Autonoom rijden is de sleutel

Het optimisme van Musk heeft alles te maken met de ‘Full Self-Driving Capability’, een optie die je al jaren kunt aanvinken wanneer je een nieuwe Tesla bestelt. Als je dit doet, koop je in feite de belofte dat de auto in de toekomst autonoom kan rijden, dus zonder je handen aan het stuur te houden. De grootste hindernis is regelgeving; volledig zelfrijdende auto's zijn vooralsnog verboden.



Musk verwacht echter dat Tesla’s zomaar 5 keer meer waard worden als het merk eindelijk groen licht krijgt om de functie in te zetten. Hij is van mening dat het autonome rijsysteem op zichzelf al 100.000 dollar waard is, aangezien klanten hierdoor hun auto’s kunnen inzetten als zelfrijdende taxi om geld te verdienen.

Autonoom rijden ver weg

Voorlopig lijkt het echter nog lang niet zover. Autonoom rijden is opgedeeld in verschillende niveaus, van level 0 tot level 5. Bij eerstgenoemde heeft de bestuurder de touwtjes volledig in handen en is er geen zelfrijdend systeem aanwezig, met level 5 rijdt de auto volledig zelfstandig.

De schoen wringt bij de overstap naar level 3. In theorie zou een bestuurder op dit niveau zijn ogen van de weg kunnen halen, terwijl de auto voor een bepaald (snelweg)traject zelfstandig functioneert. De wetgever staat dit echter (nog) niet toe. Een van de redenen is dat het complex is om te bepalen waar de eindverantwoording ligt bij een autonoom opererend voertuig.

Afhankelijk van Tesla

Tesla verkoopt momenteel dus een systeem dat zijn potentie niet volledig benut. En het gaat nog wel even duren voordat je een zelfrijdende Tesla op pad kunt sturen om geld voor je verdienen. Eigenaren van Tesla’s blijven voorlopig afhankelijk van de prijsstrategie van het merk. En voor nu betekent dat dat je een tweedehands Tesla Model 3 kunt kopen voor 21.000 euro minder dan een nieuwe.