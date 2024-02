Nieuws

Toen MG in Genève de MG3 aan de wereld toonde, was door zijn hybride aandrijflijn de vergelijking met de Toyota Yaris en de Renault Clio al snel gemaakt. Nu leren we dat MG zijn pijlen op een andere auto heeft gericht.

Volgens een bericht van Autocar verwacht MG in Engeland veel exemplaren van de nieuwe MG3 te slijten aan mensen die nu Ford Fiesta rijden. De Chinezen richten zich specifiek op deze autobezitters, omdat de Fiesta vorig jaar werd geschrapt uit het modellengamma van Ford.

Hoe gaat de MG3 het doen in Nederland? Jij weet het als eerst met onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Gat in de markt

De Fiesta is traditioneel gezien een van de bestverkochte auto’s van Groot-Brittannië, waardoor er een duidelijk gat in de markt ontstaat. Dit gat wil MG maar wat graag vullen met de MG3: “Een zeer iconische auto (de Fiesta, red.) is verdwenen, en ik denk dat er een geweldige kans ligt voor automerken om juist die mensen te verleiden die niet een suv, maar een kleine hatchback willen". Dat zegt MG-topman David Allison.

Allison - bij MG mede verantwoordelijk voor de productplanning - verwacht niet álle Fiesta-klanten binnen te kunnen halen, maar hij probeert ze wel te verleiden door een nieuwe optie te bieden in het B-segment. De grootste troef van MG is de prijs. Het merk verwacht de MG3 tien procent goedkoper aan te kunnen bieden dan vergelijkbare benzineauto’s zoals de Fiesta.

MG in Nederland

Deze tactiek heeft in Nederland ook kans van slagen, want nieuwe compacte auto's worden schaars en duur. In Nederland ging de Fiesta vorig jaar nog 2874 keer over de toonbank en in 2018 waren dat er zelfs 10.903. MG verkocht in 2023 in totaal 6053 nieuwe auto’s en de verkopers kijken vast verlekkerd naar die cijfers. Want wordt het voor die Ford-rijders niet eens tijd voor wat nieuws?



Prijs en specificaties MG3 Hybrid

Anders dan de Ford Fiesta - de laatste was een mild hybrid - is de MG3 een volwaardige hybride. Hij heeft een elektromotor die 136 pk levert. Puur op deze motor kan de MG3 Electric elektrisch rijden tot een snelheid van 80 km/h. Samen leveren de elektromotor en 1,5-liter benzinemotor 192 pk. Van 0 naar 100 km/h sprinten klaart de auto in 8 seconden.

Schakelen doet de MG3 opvallend genoeg met een automaat met drie versnellingen. Dat klinkt ouderwets, maar toch zweert MG dat de bak soepel en verfijnd schakelt. Daarbij rept MG ondanks de drie verzetten over een indrukwekkend verbruik van 4,4 l/100 km (1 op 22,7).

En de prijs? Als we de beloofde 10 procent prijsvermindering ten opzichte van concurrenten in gedachten houden, rekenen we op een vanafprijs van onder de 25.000 euro.