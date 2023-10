Peugeot 5008 test: dankzij dit tovermiddel wordt een oud model ineens weer interessant

Er is een heel makkelijke manier om bestaande motoren zuiniger te maken. Daardoor begint de Peugeot 5008, die wat vergeten raakte, aan een tweede leven.



Klassieke hybride systemen leken even uit de mode te raken, sinds de komst van de plug-in hybride en volledig elektrische auto's. Maar Peugeot gelooft er juist weer heilig in en dat is niet zo gek. Het is een relatief eenvoudige manier om bestaande techniek in één klap veel zuiniger te maken. Aan de ontwikkeling van nieuwe verbrandingsmotoren lijkt geen fabrikant zich te wagen, omdat ze in 2035 niet meer nieuw verkocht mogen worden. Dan is hybridetechniek ineens razend interessant. Vrijwel elk model van Peugeot is er binnenkort mee te koop, ook de recent gefacelifte Peugeot 208. Maar daarmee gaan we pas rijden in december 2023.



Peugeot 5008 was van de radar verdwenen



En dus testen we het systeem in een auto die wat van de radar was verdwenen, de al ruim zes jaar oude Peugeot 5008. De voordelen van een hybride aandrijflijn zijn legio: het verbruik wordt lager, maar de elektromotor zorgt ook voor een extra duw in de rug bij het accelereren. Neem je gas terug, dan wordt een deel van de remenergie teruggewonnen. En het mooie is: een beetje techneut draait zijn hand er niet voor om. De elektromotor is vrij eenvoudig te integreren in een bestaande aandrijflijn. Peugeot gaf hem een plek in de zestraps transmissie met dubbele koppeling. Verder zit onder de bestuurdersstoel een kleine batterij.



Stilstaan, optrekken, stilstaan



Op stroom alleen kun je niet rijden met een mild hybrid, maar vooral in de stad - stilstaan, optrekken, stilstaan, optrekken - is het systeem in zijn element. Elke keer dat je remt, bespaar je weer een klein beetje geld. Volgens Peugeot loopt de besparing op tot 15 procent. De 5008 Hybrid 136 komt met zijn driecilinder mild hybrid tot 5,8 l/100km (1 op 17,2). Dat is lager dan de 5008 met 130 pk sterke driecilinder en achttraps automaat (maar zonder elektromotor), die tot 6,3 l/100 km komt.



Hybride houdt niet van gehaast



De driecilinder turbomotor produceert een typische, maar niet opdringerige klank. In het passagiersgedeelte heb je ook geen last van trillingen. Het hybridesysteem is alert en ontkoppelt de verbrandingsmotor zodra de bestuurder zijn voet van het gas haalt. Bliksemsnel gebeurt het omgekeerde als je het gaspedaal weer indrukt. Tijdens de testrit zijn we hier extra alert op en merkten we pas hoe vaak je deze beweging maakt en dus hoeveel brandstof je bespaart.



Bij een gehaaste rijstijl, is het systeem minder in zijn nopjes. Ondanks een extra duwtjes in de rug van 21 pk en 51 Nm, is het systeem net niet krachtig genoeg om de auto lekker vlot door het verkeer te loodsen. Voor het overige niets dan lof. Voor de zestraps transmissie met dubbele koppeling bijvoorbeeld, die schakelt zonder te schokken. De vering en demping zijn genadig voor lijf en leden van de passagiers en de goede geluidsisolatie rondt de positieve comfortindrukken af.



Peugeot 5008 Hybrid 136 prijs



Onze eerste indruk van de mild hybrid-aandrijflijn is positief. De extra kracht van de elektromotor is welkom en het praktijkverbruik van de 5008 lijkt redelijk in de buurt te komen van de WLTP-test. Daarmee is dit een interessant alternatief voor verstokte dieselrijders. De prijs is wel fors: vanaf 46.270 euro.