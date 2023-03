Ford Focus Wagon vs. Kia Ceed Sportstourer: welke is goedkoper, zuiniger en comfortabeler?

De Ford Focus is de populairste middenklasser van Nederland, de Kia Ceed staat op nummer 2. Maar op basis van onze uitgebreide test zou dat andersom moeten zijn.

In het vorige bericht schreven we over de ruimte, veiligheid en rijeigenschappen van de Ford Focus Wagon en Kia Ceed Sportswagon. In dit bericht, een verkorte versie van een uitgebreide vergelijkende test in Auto Review 03/2023, vergelijken we hun comfort, motor, verbruik, prijs en garantie.

Comfort: Ford doet het beter



De Kia Ceed Sportswagon heeft een sportief karakter: de testauto heeft 18-inch lichtmetalen wielen en zelfs optioneel is hij niet te koop met verstelbare dempers. Dat moet je bekopen met comfort-pijntjes. Grote oneffenheden verwerkt het onderstel prima, maar bij dwarsrichels is de carrosserie flink in beweging.

Wat een verschil met de Ford Focus, die hetzelfde testgedeelte soepel doorloopt en alle oneffenheden die onder zijn standaard 17-inch wielen opdoemen, ontspannen verwerkt. De afstemming is zelfs behoorlijk zacht. Tikje verrassend, maar de balans bevalt ons wel.



De Ford Focus pakt nog meer punten bij de akoestiek. Alleen als je heel goede oren hebt, hoor je de driecilinder aan het werk. De demping van de 1,0-liter turbomotor is uitstekend, ook als je het gaspedaal volledig naar de grond drukt en de motor vol aan de bak moet. Ook Kia heeft zijn zaakjes akoestisch op orde, maar een fractie minder goed dan Ford.



Kia heeft betere stoelen

De standaard meegeleverde sportstoelen in de Ceed bevallen juist weer wat beter dan het Focus-meubilair. Ze bieden meer dan genoeg zijdelingse steun en ondanks de stevige vulling, zit je ook na een lange rit nog prima. De Ford-stoelen zijn wat zachter gevuld en laten het afweten met de zijdelingse steun. Ook in dit hoofdstuk geven beide merken elkaar nauwelijks iets toe, maar de Kia wint uiteindelijk nipt, met drie puntjes verschil.



Ford Focus mild hybrid

De Ford Focus is een mild hybrid en dat betekent dat hij een kleine elektromotor heeft, die als startgenerator dient en extra vermogen kan leveren. Onderschat dit extraatje niet, je krijgt zomaar maximaal 16 pk en 24 Nm cadeau. Daarvan profiteert de Focus SW bij de acceleratietests. Weliswaar heeft hij 5 pk en een cilinder minder dan de Ceed, maar toch is hij net iets sneller op de sprint. De motor reageert niet altijd alert, maar de fijne zeventraps automaat maakt veel goed.

Kia Ceed zuiniger dan Ford Focus

Ook op een ander onderdeel zou de 48 volt-accu onder de bijrijdersstoel voordeel moeten bieden: het verbruik. Maar daar valt de Focus juist een beetje tegen, met een gemiddelde van 7,3 l/100 km. Als je het gas loslaat, schiet het systeem in de recuperatiestand en remt hij duidelijk sterker af op de motor. Dat vraagt gewenning, zeker als je net uit de Ceed bent gestapt. Die is met 7,1 l/100 km iets zuiniger.



De zeventraps automaat van de Ford kan niet via flippers aan het stuur worden bediend. Bij de zeventraps transmissie met dubbele koppeling van de Ceed kan dat wel, maar het wisselen van versnelling gaat dan niet snel genoeg.

Kia Ceed heeft 7 jaar garantie

Kia bewaart een ijzersterke troef voor het laatst, de gulle zeven jaar garantie. Bij Ford word je afgescheept met twee jaar. Weliswaar is de basisprijs van de Kia Ceed Sportswagon met zeventraps transmissie (38.395 euro) lager dan die van de Focus (41.990 euro), maar de door ons geteste GTPlus-line met 18-inch lichtmetaal is de allerduurste Ceed Sportswagon die je kunt kopen. Het verschil loopt terug tot 1595 euro in Koreaans voordeel.



De Ford Focus doet iets terug met een hogere restwaarde en lagere verzekeringspremies. Omdat beide auto's in dezelfde gewichtsklasse vallen voor de motorrijtuigenbelasting, krijgen ze evenveel punten.

Conclusie: Kia wint van Ford

Als je geen specifieke merkvoorkeur hebt en moet kiezen tussen de nummer 1 en 2 in het Nederlandse C-segment, zal het afhangen van details. De Ford Focus SW en de Kia Ceed Sportswagen zijn flink aan elkaar gewaagd. Het is dan ook maar net wat je belangrijk vindt. Houd je niet van het geluid van driecilinders en wil je de zekerheid van zeven jaar garantie, dan is de Ceed de beste keuze. Dat hij meer dan goed scoort op de remmentest, is ook een groot pluspunt.