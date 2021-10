De 4 grootste verschillen tussen de BMW 1-serie en de Volkswagen Golf/Seat Leon

Auto Review staat bekend om zijn vergelijkende tests. Die zijn super uitgebreid, want alle testauto´s worden beoordeeld op ruim 40 onderdelen. Hieronder lees je de grootste verschillen tussen de BMW 1-serie en het Volkswagen Group-duo; de Golf en de Leon.

1. BMW 1-serie is krapper dan de Leon en de Golf

Wat betreft de buitenmaten ontlopen ze elkaar niet zoveel. De BMW 1-serie is het laagst, de Seat Leon is het langst en de Volkswagen Golf is het kortst maar ook het hoogst. In de praktijk komt het erop neer dat de Leon en de Golf de meeste binnenruimte bieden, zowel voor als achterin. Zou je in alle hatchbacks de rugleuning neerklappen, dan wint de Leon met een laadvolume van 1301 liter. De Golf gaat tot 1237 liter en de 1-serie heeft een inhoud van slechts 1200 liter.

Heb je grootse trekhaakplannen, kies dan ook voor de modellen uit de Volkswagen-stal, want die mogen een aanhanger van 1300 kilo trekken. Dat is 200 kilo meer dan het trekgewicht van de BMW 116iA.

2. De bediening van de BMW 1-serie is het fijnst

In München besteden ze daarentegen meer tijd en aandacht aan het bedieningsgebak. Het iDrive-systeem van de BMW 1-serie, met de bekende draaiknop tussen de voorstoelen, werkt prettig en je kunt altijd terugvallen op het touchscreen of de spraakbediening. Bij Volkswagen en Seat gingen de fysieke drukknoppen in de ban en moet je leren omgaan met het menu in het centrale touchscreen. Pas wanneer je dat echt in de vingers hebt, ‘spring’ je soepel van de klimaatregeling naar het multimediamenu en de veiligheidssystemen.

3. De BMW 1-serie is de duurste auto in de test

De basisprijzen van de BMW 116iA en de Volkswagen Golf 1.0 eTSI DSG schommelen tussen de 34 en 35 mille. De Seat Leon 1.0 eTSI DSG is tweeduizend euro goedkoper. De testauto’s zijn uitgerust met grotere wielen en betere stoelen, waardoor de totaalprijzen variëren van 34.000 (Seat) tot 38.079 euro (BMW).

Bij de zware en dorstige 1-serie ben je ook meer geld kwijt voor de wegenbelasting en brandstof. Bovendien is het niet zo dat je aan het eind van de vierjarige rit profiteert van een torenhoge restwaarde; de publiekslieveling van Volkswagen is het meest waardevast.

4. Je wilt de sportieve rijeigenschappen van de 1-serie

De BMW 116iA rijdt het sportiefst, want hij beschikt over het sportonderstel en de sportstoelen (beide optioneel). De besturing, de remmen en het gaspedaal reageren direct en sportief. Ook al ligt er maar een 109 pk sterke driecilinder onder de motorkap, de 116iA is zijn concurrenten altijd te vlug af. Hij zet de snelste rondetijden neer en klokt de hoogste snelheden op de slalomtest.

Over die driecilinder motor gesproken: In de BMW merk je er weinig van dat je met een driecilinder op stap bent. Zo indrukwekkend zijn de sprintprestaties en zo soepel zijn de draai-eigenschappen.

Conclusie

De BMW 116iA komt sportief uit de hoek, maar biedt niet de ruimte of het comfort van de Leon en de Golf. Redenen om toch voor de 1-serie te kiezen, zijn het bedieningsgemak en de afwerkingskwaliteit van de hatchback. Bovendien is de driecilinder van BMW de fijnste motor van het stel.

De volledige vergelijkende test van de BMW 1-serie, de Seat Leon en de Volkswagen Golf, inclusief alle meetgegevens, lees je in Auto Review 10/2021.