Wat is de beste 3-cilinder auto: BMW 1-serie, Seat Leon of Volkswagen Golf?

In Auto Review 10 testen we C-segmenters met een driecilinder. Dan hebben we het dus over behoorlijk volwassen auto´s, met een nogal kleine motor. Hieronder lees je het gedeelte van de test over hoe de 3-cilinder motoren presteren.

De beste 3-cilinderauto heeft ca. 110 pk

We testen de BMW 116i – het basismodel met een 109 pk sterke driecilinder. Hij neemt het op tegen de Golf en de Leon met 110 pk. Die beschikken over de 1.0 eTSI-motor, een driecilinder met turbo én mild hybrid-ondersteuning. Om het rijcomfort verder op te krikken, testen we alle modellen met een automaat.

In de inleiding gebruiken we het woord ‘basismotor’, maar bij de Seat Leon en de Volkswagen Golf is dat niet helemaal correct. Hun driecilinder benzinemotoren zijn ook leverbaar zonder mild hybrid-ondersteuning, en zijn dan 90 of 110 pk sterk. Het is dezelfde motor, maar dan zonder de hulp van een 48-volt startmotor. Kies je voor zo’n gewone 1.0 TSI, dan krijg je bovendien altijd een handbak. De voordeligste motor in combinatie met de zeventraps DSG-transmissie is de 1.0 eTSI, wat het toch een soort van basismotor maakt. Fijn dat we dit konden ophelderen door het iets ingewikkelder te maken.

De voordelen van mild hybrid

Je hoeft niet ’s werelds meest oplettende bestuurder te zijn om de invloeden van de mild hybrid-ondersteuning te merken. Bij een snelheid tot 130 km/h kunnen de Leon en de Golf automatisch gaan ‘zeilen’. Daarbij wordt de 1.0 eTSI-motor ontkoppeld om brandstof te besparen. Zodra je weer gas geeft, zwengelt de 48-volt startmotor de verbrandingsmotor weer vlug aan.

Seats en Volkswagens met mild hybrid-ondersteuning winnen ook energie terug tijdens het uitrollen. Als je een rood verkeerslicht nadert en het gaspedaal laat opkomen, laadt de generator een kleine batterij op. En met die energie geeft hij een duwtje in de rug tijdens het optrekken.

Dit verhoogt het comfort en verlaagt het verbruik. Gemiddeld genomen verbruiken de Leon en de Golf ongeveer 6 liter per 100 kilometer (1 op 16,7), de 1-serie jaagt er elke 100 kilometer bijna een liter meer doorheen (1 op 14,5). Daar krijg je wel betere sprintprestaties voor terug en soepeler draai-eigenschappen. In de BMW merk je er weinig van dat je met een driecilinder op stap bent. De Volkswagen laat zijn driecilinderroffel luider horen. Dilemma: wil je de fijnste motor of de zuinigste motor?

Conclusie

De driecilinder van BMW de fijnste motor van het stel. Maar zonder mild hybrid-ondersteuning om het brandstofverbruik te drukken, sta je vaker bij de pomp.

De volledige vergelijkende test van de BMW 1-serie, de Seat Leon en de Volkswagen Golf, inclusief alle meetgegevens, lees je in Auto Review 10/2021.