Bentley Flying Spur (2024) krijgt er 147 pk bij maar wordt veel goedkoper

Nieuws

Hier is-ie dan officieel: de nieuwe Bentley Flying Spur. Hij moet vier cilinders inleveren, maar krijgt er desondanks bijna 150 pk bij. Toch wordt de krachtigste vierdeurs Bentley ooit waarschijnlijk duizenden euro's goedkoper.



Bentley zelf heeft het met veel gevoel voor drama over de vierde generatie Flying Spur, maar eigenlijk is het een facelift. En dan ook nog eentje waarvan het grootste nieuws onzichtbaar is. Aan de buitenkant wijzigde Bentley vooral de neus. In plaats van ronde sensoren aan weerszijden, zien we nu smalle, verticale luchtinlaten met wat meer meegespoten bumperwerk eromheen. Verder heeft de groene auto op de foto’s een grille met een zwart raster in plaats van spijlen en staat-ie op 22-inch lichtmetaal.



Stoelen die jou herkennen



Voor de binnenkant bedachten de Bentley-bekleders wat nieuwe stiksels en wellness-stoelen die zich automatisch naar het lichaam van de inzittenden vormen. Op de portieren zit nu 3D-leer – geen idee wat dat is, maar we geloven het graag. Bungelt de uier er soms nog aan?



Supercar verkleed als butler

Zoals verwacht krijgt de vernieuwde Bentley Flying Spur de aandrijflijn van de Porsche Panamera S E-Hybrid. Die bestaat uit een 4,0-liter V8 met turbo, gekoppeld aan een 190 pk sterke elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt een bizarre 782 pk en het koppel van 1000 Nm lijkt voldoende om een flinke oplegger te trekken. Maar dat is vast niet de bedoeling.



Dol op exclusieve auto's? Met de gratis nieuwsbrief mis je er niet één.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Nieuwe Flying Spur sprint sneller dan W12



Wat je van Bentley wel mag doen, is af en toe een sprintje trekken van 0 naar 100 km/h. Daarvoor zijn maar 3,5 seconden nodig. De twaalfcilinder W12 deed er drie tienden langer over. Best indrukwekkend voor een vierdeurs auto die zich normaliter gedraagt als een Britse butler. Nooit hinderlijk aanwezig, maar altijd tot je dienst. Wil je 76 kilometer op alleen de elektromotor rijden? Dat doet-ie gewoon. Zegt Bentley tenminste en zolang je niet harder wilt dan 140 km/h.



Geminimaliseerde uitstoot



Aan de aanwezigheid van de elektromotor dankt de stekkerhybride ook z’n lage CO2-uitstoot van 33 g/km. Dat is nog geen tiende van wat de W12 aan kooldioxide uitbraakt (340 g/km)! Over de topsnelheid laat Bentley zich vooralsnog niet uit. Dus of-ie over de 333 km/h van de twaalfcilinder heen gaat, dan wel begrensd wordt op een lagere top, moeten we nog even afwachten.

Prijs Bentley Flying Spur (2024)



De Bentley Flying Spur wordt met de hand in elkaar gezet in het Britse Crewe. Een koopje zal het dus niet worden. Wel verwachten we dat de nieuwe stekkerhybride een stuk minder duur wordt dan de W12, die te koop was vanaf 383.000 euro. Want door de sterk afgenomen uitstoot, graait de Belastingdienst tienduizenden euro's minder naar binnen.