De aantrekkingskracht van een Bentley is onder meer zijn machtige, compleet trillingsvrije en beresterke benzinemotor. Maar ook een luxemerk ontkomt niet aan plannen voor elektrische auto's. Al maken ze bepaald geen haast in Engeland, want de plannen voor de eerste EV van Bentley gaan in de ijskast.

Volgens Autocar herziet Bentley zijn elektrificatieplannen. Oorspronkelijk was het plan om in 2025 al de eerste volledig elektrische Bentley uit te brengen, waarna het merk elk jaar een nieuwe EV zou presenteren.

Hierdoor zou Bentley al vanaf 2030 een volledig elektrisch aanbod hebben. De plannen worden echter met minimaal één jaar uitgesteld; de eerste EV van de Britten wordt pas in 2026 gepresenteerd en Bentley mikt op 2033 als streefjaar voor een volledig elektrisch modellengamma.

Eerste elektrische Bentley 2026

Bentley werkt nu al aan elektrische opvolgers van de Bentley Continental (en Continental GTC), Flying Spur en Bentayga, maar de eerste EV van de Engelsen wordt een volledig nieuw model. Deze zal losjes zijn gebaseerd op het Bentley EXP 100 GT-studiemodel (zie foto's hierboven). Volgens CEO Adrian Hallmark is hiervoor gekozen omdat een nieuw model geen loodzware benzine-erfenis met zich meedraagt. Zo'n nieuwe SUV is volgens de topman minder risicovol dan starten met een volledig elektrische opvolger van een goed verkopende auto als de Bentley Bentayga.

De mysterieuze eerste elektrische auto van Bentley zal van de band rollen in de fabriek in Crewe, waar het merk momenteel druk bezig is om een speciale afdeling op te zetten die zich volledig focust op EV's.

De elektrische Bentley staat op het PPE-platform (Premium Performance Electric), dat is ontwikkeld door Audi en Porsche. Ook de net aangekondigde Audi Q6 e-tron en de nieuwe elektrische Porsche Macan staan op dit platform.



Waarom is de Bentley EV uitgesteld?

Dit platform is meteen de reden dat de eerste elektrische auto van Bentley is uitgesteld. Er waren te veel problemen bij met de ontwikkeling die eerst moesten worden opgelost. Eerder zorgde dit er al voor dat de introductie van de Q6 en de Macan werden uitgesteld.

Bentley plug-in hybrides populair

Die vertraging komt Bentley eigenlijk niet slecht uit. De vraag naar elektrische auto's stagneert in Europa en de Verenigde Staten, waardoor veel merken nog eens kritisch kijken naar hun stekkerplannen.

De uitstel van de eerste EV geeft Bentley de ruimte om zich te focussen op plug-in hybride techniek (PHEV). De beroemde W12 verdwijnt en maakt plaats voor een V8 en een elektromotor.

Bentley dacht aanvankelijk dat de vraag naar plug-in hybrides de komende vijf jaar flink zou afnemen, maar nu zijn de Engelsen daarvan teruggekomen. De PHEV krijgt juist een grotere rol in de overbruggingsperiode, tot we uiteindelijk allemaal elektrisch gaan rijden. Hierom investeert Bentley ‘honderden miljoenen’ in de techniek. Nog dit jaar zullen de Continental en Flying Spur worden gepresenteerd met de nieuwe aandrijflijn.