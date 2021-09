VIDEO REVIEW Bentley Bentayga Hybrid - Met dit paleis kun je 40 kilometer elektrisch rijden

Het Nederlandse persbericht over de Bentley Bentayga Hybrid vermeldt de officiële verbruikscijfers alleen in kleine, moeilijk te lezen lettertjes onderaan. Misschien is dat omdat de opstellers ervan ook wel weten dat de opgegeven 1 liter op 30 kilometer erg optimistisch is. Dat gaat niemand halen. Niemand!



Bentley Bentayga Hybrid legt 2600 kilo in de schaal

Hoe dan ook, de meer dan 2600 kilo (!) wegende Bentley Bentayga Hybrid is een plug-in hybride, die wordt aangedreven door een 3,0-liter twinturbo V6 en een elektromotor. Samen zijn ze goed voor een vermogen van 449 pk en 700 Nm koppel. De 17,3 kWh-batterij van de Bentayga Hybrid is op papier voldoende groot voor een elektrische actieradius van ruim 40 kilometer.

Als je ontzettend je best doet - en het verkeer achter je ophoudt door weg te rijden als een slak met narcolepsie - zou je ergens daarbij in de buurt moeten kunnen komen. Mocht dat je dat lukken, dan zou een gemiddeld verbruik van 1 op 30 tot de beperkte mogelijkheden moeten behoren. In theorie.



Slim! Het Bentley Hybrid Effiency Accelerator Pedal

Een interessante functionaliteit is het Bentley Hybrid Efficiency Accelerator Pedal. Dat betekent dat er een weerstand in het gaspedaal zit. Als je daar niet doorheen drukt, dan blijft de Bentley Bentayga Hybrid in zijn elektrische modus rijden, anders wordt de verbrandingsmotor ingeschakeld. Dit moedigt de bestuurder aan om zo lang mogelijk in EV Drive te blijven.

Hoe kerken je een Bentley Bentayga Hybrid?

Je kunt de Bentayga Hybrid eigenlijk niet als zodanig herkennen. Hij oogt niet anders dan de Bentayga V8 of de Bentayga Speed en heeft zelfs de twee dubbele uitlaatpijpen onder de achterbumper bungelen. Als je heel goed kijkt, zie je bij de Hybrid links en rechts een tankdop zitten. In de rechter gaat benzine, in de linker de stekker om de batterij aan een laadpaal weer op te laden.

