Alle autoproducenten moeten rekening houden met steeds strengere emissie-eisen: zelfs Bentley ontkomt er niet aan. Om die reden heeft de nieuwe Bentley Continental GT Speed geen W12 meer. Maar, zegt Bentley om de melancholie te verdrijven, de opvolger met stekker is de krachtigste Bentley ooit.



Bentley heeft niet alleen een nagelnieuwe V8 met een vermogen van 600 pk in de nieuwe Continental GT gelepeld, maar ook een elektromotor met 190 pk. Gezamenlijk is de combinatie goed voor een krankzinnige 782 pk.

Dat maakt ‘m de krachtigste Bentley ooit, en hij is maar liefst 123 pk sterker dan de oude Continental GT met de W12 motor. Ook sprint de nieuwe Continental GT Speed 0,3 seconden sneller naar 100 dan de oude: in 3,3 seconden is het klusje geklaard. Als je het gaspedaal langer dan dat ingedrukt houdt, boendert de Continental GT Speed tot 335 km/h door, net zoals het oude model.



Toch geven we ons niet zomaar gewonnen en richten we een monument op voor de 12. Ruim 20 jaar was de Continental leverbaar met twaalfcilinder. Meer dan 100.000 Bentleys verlieten sindsdien de fabriek. Ook modellen als de Bentayga en Flying Spur werden uitgerust met deze motor.



Meer high-end plug-in hybrides

De nieuwe aandrijflijn van de Continental GT Speed is niet nieuw; in vrijwel vergelijkbare vorm zien we hem ook terug in de nieuwe Porsche Panamera, Cayenne Turbo en Lamborghini Urus SE.

As je wilt, kun je met het accupakket van 25,9 kWh in de Continental GT Speed ongeveer 80 kilometer elektrisch rijden. De elektrische topsnelheid is 140 km/h.

Een bijkomend voordeel is wel dat je ook stil kunt rondrijden in de Bentley. Dat is fijn als je buren heb die niet van bulderende achtcilinders houden, of als je geruisloos bij je minnaar wilt vertrekken. Als de batterij leeg is, kun je deze weer met 11 kW opladen. Maar voor dat klusje heeft de Bentley-eigenaar ongetwijfeld personeel in dienst.



Uiterlijke veranderingen

Naast de aandrijflijn is ook het uiterlijk van de Bentley Continental GT Speed veranderd, al was het niet ingrijpend. Aan de voorkant vallen de nieuwe koplampen op, die zijn geïnspireerd op de gelimiteerd uitgebrachte Bentley Bacalar en Batur.

Nog opvallender is de sensor voor veiligheidssystemen en de adaptieve cruise control , die voortaan in de grille huist. Niet bepaald mooi of subtiel weggewerkt. Ook de achterlampen zijn aangepast en nu wat ovaler van vorm.

Bentley Continental GT prijs en levertijd

Goed nieuws voor de cabriofans: de nieuwe Bentley kan ook worden besteld als Continental GTC Speed. Hiermee lever je wel 0,1 seconden 0-100-tijd en 50 km/h topsnelheid in, maar je kunt wel dakloos flaneren langs de terrassen van Monte Carlo of Portofino. Zowel de coupé als de cabrio kan nog dit jaar worden besteld.

Hoeveel je in Nederland moet betalen is nog onbekend, maar vanwege de lagere uitstoot van de plug-in hybride aandrijflijn wordt het in ieder geval een stuk minder dan de vanafprijs van de oude Continental GT Speed. Die bedroeg ruim 390 mille voor de coupe en zelfs meer dan 4 ton voor de cabrio ...



