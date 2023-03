Volkswagen Amarok (2023) test: deze Volkswagen heeft wél fysieke knoppen

De Volkswagen Amarok (2023) is een veelzijdige multitool op 21-inch lichtmetaal, die in het voorjaar naar Nederland komt. Vermoedelijk gaat-ie hier bakken vol geld kosten, maar dan krijg je wel fysieke knoppen.

Volkswagen kijkt altijd de kat uit de boom. Eerst ziet het Duitse merk hoe andere autofabrikanten een goed idee uitwerken, om vervolgens zelf te laten zien hoe het nóg beter kan. Toen de eerste Amarok in 2010 werd geïntroduceerd, stonden bouwplaatsen, dorpsmarkten, surfstranden en boerenerven over heel de wereld al propvol met pick-ups. Desondanks wist de bedrijfswagentak van Volkswagen meer dan 830.000 Amaroks te verkopen. En nu is er een nieuw model, dat vanaf mei 2023 op de Nederlandse weg verschijnt.

Techniek van de Ford Ranger

De Amarok is een stuk groter geworden. Er is keuze uit een tweedeurs enkelcabine en een vierdeurs dubbelcabine. Hij heeft een lengte van 5,35 meter en een wielbasis van 3,27 meter. Nieuw is de samenwerking met Ford: de Amarok II staat op hetzelfde chassis als de nieuwe Ford Ranger, die vorig jaar werd gelanceerd. Op die manier houden beide merken de ontwikkelings- en productiekosten laag. Uiterlijk zijn de verwantschappen met de Ranger minimaal en vanbinnen maakt de Amarok naar bedrijfswagen­begrippen een chique indruk.

Volkswagen Amarok: 5 uitvoeringen

Maar dat hangt vooral af van de gekozen uitvoering. Volkswagen biedt keuze uit vijf versies, die allemaal hun specifieke front hebben: de aanduidingsloze Amarok, de Life en de Style, de offroad-georiënteerde Panamericana en de Aventura in zogenaamd Exclusiv-design. Welke uitvoeringen er naar Nederland komen, is nog niet definitief. De Panamericana en Aventura hebben standaard led-matrixkoplampen en leren bekleding. De high-end audio-installatie met luidsprekers van Harman Kardon roept evenmin associaties op met gewapend beton en speciekuipen.

Citroën C6 en Range Rover

Het is nog niet helemaal duidelijk welke motorvarianten VW-importeur Pon naar Nederland haalt. Ga in elk geval uit van de tweeliter TDI-motor met 170 pk en 405 Nm. Er is ook een versie van deze motor met twee turbo’s, die 205 pk en 500 Nm levert. Het topmodel krijgt een V6-turbodiesel, goed voor 240 pk en 600 Nm. De motoren worden trouwens allemaal door Ford gebouwd; de zescilinder kennen we nog uit de samenwerking met het aloude PSA Peugeot Citroën. De Citroën C6, de Jaguar XJ6 en de Range Rover hadden ’m ook. Deze motorvariant wordt uitsluitend verkocht met een tientraps Ford-automaat. De 205 pk sterke viercilinder kan optioneel met deze transmissie worden besteld. Voor de instapdiesel is uitsluitend een handgeschakelde zesbak beschikbaar.

Amarok altijd met vierwielaandrijving

In Europa heeft de Amarok standaard vierwielaandrijving, afhankelijk van de motorvariant inschakelbaar of permanent. Bij permanente 4WD hoort ook een tussenbak met lage gearing, een sperdifferentieel is optioneel. Om een steile afdaling veilig te overwinnen, heeft de Amarok hill descent control. Met de draaiknop op de middentunnel kiest de bestuurder uit verschillende rijprogramma’s, waarin de tractieregeling wordt afgestemd op de ondergrond en waarmee de lage gearing wordt geactiveerd.

Trekgewicht Volkswagen Amarok

Voor onze eerste kennismaking met de nieuwe Amarok staat de versie met V6 ­turbodiesel klaar. Een prettige motor, die keurig op de achtergrond blijft en uitblinkt met zijn soepele trekkracht van 600 Nm. Op asfalt komt de Amarok heel goed voor de dag, zelfs als er een vracht van 1200 kilo in de laadbak is vastgesjord. De versie met dubbele cabine biedt plek voor een euro­pallet, de Single Cab kan twee volle pallets vervoeren. Als de noodzaak bestaat, heeft de Amarok geen enkele moeite met een aanhanger van 3500 kilo.

“In Nederland worden de meeste pick-ups geleverd op grijs bedrijfswagenkenteken, zonder achterbank.”

Volkswagen Amarok: grijs kenteken

Windgeruis en afrolgeluiden blijven weliswaar hoorbaar, maar naar de maatstaven van de gemiddelde bedrijfswagen is de Amarok een stille auto. De afstemming van de veer-/demperelementen is soepel, hoewel de starre achteras van zijn constructie geen geheim maakt. Ook het zitcomfort is dik voor de bakker. Op de achterbank profiteer je van de extra beenruimte die door de 17,3 centimeter langere wielbasis is gecreëerd. In Nederland doet dat niet ter zake: hier worden de meeste pick-ups geleverd op grijs bedrijfswagenkenteken, zonder achterbank.

23,7 centimeter bodemvrijheid

Wanneer we het asfalt verlaten, toont de Amarok weer heel andere kwaliteiten. Met zijn bodemvrijheid van 23,7 centimeter, heeft hij weinig last van losse stenen die zich in het hoge gras verschuilen. De Amarok kan probleemloos door 80 centimeter diep water, en door de korte overhang van het koetswerk (voor: 86,5 cm, achter: 121,5 cm) klimt hij gemakkelijk tegen een steile helling op. Dankzij het sperdifferentieel en de lage gearing houdt de auto altijd tractie.

Maar hier is het avontuur nog niet voorbij. Eenmaal boven aangekomen, kan de optioneel verkrijgbare daktent worden opgezet. Boven op de Amarok mag zelfs een gewicht van 350 kilo worden vervoerd. Afhankelijk van de gekozen uitvoering, beschik je over twintig nieuwe veiligheids- en rijhulpsystemen. De adaptieve cruisecontrol bepaalt op basis van cameragegevens de geldende snelheidslimiet en past de snelheid automatisch hierop aan.

Al met al is de nieuwe VW Amarok een krachtige alleskunner. Wat de pick-up in Nederland gaat kosten, is nog onbekend. Belastingtechnisch is dat mede afhankelijk van de manier waarop je ‘m wilt inzetten: bedrijfsmatig of privé. Ga als particulier maar uit van een torenhoge prijs.

Conclusie

De nieuwe Volkswagen Amarok is in alle opzichten gegroeid. Door de extra lengte hebben de inzittenden meer ruimte, hij is leverbaar met krachtige en beschaafde motoren en ook offroad staat de Amarok zijn mannetje. Dankzij de omvangrijke veiligheidsuitrusting is deze nieuwe pick-up een eigentijdse multitool.