Autoverkopen oktober: VW verkoopt meer auto’s dan deze 21 merken samen

Nieuws

De Nederlandse verkoopcijfers van oktober 2024 staan haaks op de trends. Want je zou het niet zeggen, maar de verkopen van elektrische auto’s zitten in de lift en Volkswagen gaat als een speer.

Het mag dan rommelen bij Volkswagen, het merk staat toch maar mooi op één in de top 5 van meest geregistreerde automerken in oktober 2024. Het gaat om 3293 nieuwe auto’s. Skoda doet het ook goed en staat op plek 5 met 2260 registraties. Kun je raden welke merken ertussen zitten? Kia, Volvo en Toyota.

In totaal werden er vorige maand 32.198 nieuwe personenauto’s geregistreerd, een stijging van 13,7 procent ten opzichte van oktober 2023 (28.321 nieuwe personen­auto’s).

Top 5 geregistreerde automerken oktober 2024

Volks­wagen (3293 registraties, 10,2% marktaandeel) Kia (2890 registraties, 9,0% marktaandeel) Volvo (2347 registraties, 7,3% marktaandeel) Toyota (2303 registraties, 7,2% marktaandeel) Skoda (2260 registraties, 7,0% marktaandeel)

Verkoopcijfers: Volkswagen tegen de rest

Om de puike verkoopaantallen van Volkswagen te duiden, laten we zien dat het ook anders kan. We zetten de registraties van 21 automerken onder elkaar die bij elkaar opgeteld in de buurt komen van VW’s aantallen. En dan zijn we nog kritisch ook, we verzamelen alleen ‘gewone’ automerken. Dus geen nichemerken die maar 1, 2, 3 of 4 auto’s wisten te slijten (Abarth, Aiways, Vinfast) en geen peperdure merken als Ferrari, Porsche en Bentley.

Automerk Registraties

oktober 2024 Automerk Registraties

oktober 2024 Alfa Romeo 31 Volkswagen 3293 BYD 270 Citroën 344 Cupra 263 DS 57 Fiat 160 Honda 104 Jaguar 5 Jeep 254 Lancia 17 Land Rover 228 Lexus 147 Lynk & Co 26 Mazda 410 MG 159 Mitsubishi 369 Nio 11 Smart 142 Subaru 14 Xpeng 127 Zeekr 98 Totaal 3236 3293

Populairste modellen

Volkswagen dankt zijn goede verkoopcijfers aan het succes van de Volkswagen Tiguan en Volkswagen Polo. Beide modellen staan in de top 5 van meest geregistreerde modellen van oktober. Want leaserijders en particulieren die een EV zoeken, rijden plankgas langs de Volkswagen-dealer en stappen binnen bij Audi of Volvo. Of ze zitten thuis achter de computer en wandelen digitaal naar tesla.com.

Top 5 geregistreerde modellen oktober 2024

Volvo XC40/EX40 (831 registraties, 2,6% marktaandeel) Kia Picanto (760 registraties, 2,4% marktaandeel) Volkswagen Tiguan (751 registraties, 2,3% marktaandeel) Volkswagen Polo (741 registraties, 2,3% marktaandeel) Hyundai Kona (736 registraties, 2,3% marktaandeel)

Top 5 geregistreerde EV-modellen oktober 2024

Volvo EX30 (701 registraties, 6,4% marktaandeel) Tesla Model Y (635 registraties, 5,8% marktaandeel) Tesla Model 3 (601 registraties, 5,5% marktaandeel) Volvo XC40/EX40 (580 registraties, 5,3% marktaandeel) Audi Q4 E-TRON (569 registraties, 5,2% marktaandeel)

Elektrische autoverkopen +32,2 procent

In de inleiding stipten we al even aan dat de EV-verkopen in de lift zitten. Van 8309 nieuwe elektrische auto’s in oktober vorig jaar, naar 10.984 stuks in oktober dit jaar. Een stijging van 32,2 procent en een marktaandeel van 34,1 procent. Eén op de drie nieuw verkochte auto’s was vorige maand dus een EV.

Verhouding brandstofsoort nieuwverkoop oktober 2024

Hybride (14.426 registraties, 44,8% marktaandeel) Full EV (10.984 registraties, 34,1% marktaandeel) Benzine (6.361 registraties, 19,8% marktaandeel) Diesel (262 registraties, 0,8% marktaandeel) LPG (165 registraties, 0,5% marktaandeel)

Kijken we naar de brandstofsoorten, dan zijn hybride-auto's het populairst (14.426 registraties, 44,8 % marktaandeel). Dat zijn alle auto’s met een verbrandingsmotor én elektro-ondersteuning. Dus alle vormen van hybride op één hoop geveegd. Er worden ook nog gewone benzine-auto’s verkocht, namelijk 6361 stuks of 1 op de 5. Diesel en lpg doen mee voor spek en bonen. Maar daar is het nu ook het seizoen voor; spek en bonen.