TEST 4 redenen waarom de nieuwe Skoda Fabia slecht nieuws is voor de Volkswagen Polo-dealer

Wij hebben te doen met de Skoda Fabia. Hij krijgt nu pas het MQB A0-platform aangemeten, terwijl de Volkswagen Polo en de Seat Ibiza er al sinds 2017 van profiteren. Sterker nog, beide modellen kregen onlangs een facelift omdat ze alweer vier jaar op de markt waren. Nu zijn wij benieuwd wat je beter kunt kopen: een gloednieuwe Fabia of een vernieuwde Polo.

Dit artikel is gebaseerd op een uitgebreide vergelijkende test in Auto Review 1/2022. Daarin doet ook de Peugeot 208 mee, als alternatief voor de praktische Tsjech of nuchtere Duitser. Online laten we hem buiten beschouwing.

Reden 1: je hebt meer beenruimte in de Skoda Fabia

De nieuwe Fabia valt groter, breder en hoger uit dan de Polo. Skoda's nieuwkomer is dan ook de ruimste auto. Voorin heb je meer bewegingsvrijheid en passagiers op de achterbank geloven niet dat ze in een auto uit het B-segment zitten, want de beenruimte is riant en de breedte op schouderhoogte maakt de inzittenden van de concurrentie jaloers.

Reden 2: de Fabia-kofferbak is net zo groot als die van Golf

De kofferbak van de Volkswagen Polo toereikend. Hij heeft een volume 351 tot 1125 liter, maar de nieuwe Fabia brengt een pistool mee naar een messengevecht, want zijn bagageruimte is net zo groot als die van de Volkswagen Golf, namelijk 380 liter. Klap je de rugleuning van de achterbank neer, dan kun je 1190 liter meenemen.

Reden 3: De Skoda Fabia is zuiniger dan de Polo

De Fabia 1.0 TSI met 95 pk verbruikt in de praktijk: 5,6 l/100 km (1 op 17,9). Vreemd genoeg is de technisch nauw verwante Polo 1.0 TSI een slok dorstiger. Hij verbruikt 6,0 l/100 km, wat neerkomt op 1 op 16,7.

Reden 4: de Skoda Fabia is goedkoper – Volkswagen fopt je

De prijslijst van de nieuwe Fabia begint bóven de magische prijsgrens van 20 mille. De 1.0 TSI kost 20.390 euro. Bij Volkswagen kun je wel voor 19.990 euro zakendoen, maar trap er niet in. Dan krijg je het ultieme instappertje: de turboloze 1.0 MPI met 80 pk. De Polo 1.0 TSI in onze test heeft een basisprijs van 22.390 euro en is dus ruim tweeduizend euro duurder dan de Fabia.

Wat betreft de vaste kosten heeft de Fabia ook een streepje voor. Zijn onderhoudskosten vallen iets lager uit, evenals de motorrijtuigenbelasting. De Skoda is ook het goedkoopst in de zakelijke lease en de private lease.

Conclusie

Wij kunnen er niet voor zorgen dat de Skoda Fabia populair wordt dan de Volkswagen Polo. Al zou het ons niet verbazen, want de nieuwkomer uit Tsjechië biedt veel ruimte, volwassen rijeigenschappen en een vriendelijk kostenplaatje. Hij biedt zo'n degelijk totaalpakket, dat hij de technisch nauw verwante Volkswagen Polo verslaat.

Wil je weten hoe de Peugeot 208 presteert? Benieuwd hoe de Volkswagen Polo terugslaat? Lees de volledig test in Auto Review 1/2022. Koop 'm in de supermarkt of online in onze webshop.