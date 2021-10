Eerste review nieuwe Volkswagen Polo (2021): iedereen aan de adaptieve cruise control

Wat is opvallend aan de Volkswagen Polo (2021)?

De vernieuwde Polo vertoont Golf-trekjes. Aan de achterkant zijn de overeenkomsten het grootst: de achterlichten zijn geen simpele vierkanten meer, maar Golf-achtige lichtunits met een uitloper in het kofferdeksel. En net als bij andere nieuwe Volkswagen-modellen is een logo achterop niet meer genoeg. Het woordje 'Polo' staat eronder. Aan de voorkant valt de nieuwe, sportieve onderbumper op. In combinatie met de verlichte strip (optioneel) die de nieuwe led-koplampen met elkaar verbindt, kun je de vernieuwde Polo zomaar aanzien voor een Golf.

In het interieur maakt analoog plaats voor digitaal. Er zit een beeldscherm achter het stuur van elke Polo. De normale Digital Cockpit is 20 centimeter groot, maar we raden aan om 310 euro extra te betalen voor de Digital Cockpit Pro van 26 centimeter waarop ook de navigatiekaart verschijnt. Moet je natuurlijk wel een Polo met een navigatiesysteem bestellen.

De twee grote nieuwe functies waar deze facelift om draait, zijn IQ.Light en IQ.Drive. De eerste is een hippe term voor LED Matrix-koplampen die medeweggebruikers niet verblinden (standaard op de Style). IQ.Drive is een combinatie van adaptieve cruise control en een actieve rijbaanassistent. Wat wil zeggen dat de Polo automatisch in het midden van de rijbaan blijft en daarbij de door jou instelde snelheid en afstand aanhoudt. Zo rijdt de nieuwe Polo al vanaf de Life-uitvoering (één versie boven de basisuitvoering) semi-autonoom. Dat doet hij soepel; de snelheidsregelaar trapt niet paniekerig op de rem zodra er een auto voor je invoegt.

Wat is goed aan de nieuwe Volkswagen Polo?

Volkswagen is in de ban van digitalisering, maar draaft niet door. We zijn dolblij dat er gewone knoppen op het stuur zitten in plaats van de touchtrammelant die je in andere moderne Volkswagens vindt.

Tegelijkertijd konden de ontwerpers het niet laten om het clustertje fysieke knoppen van de climate control te verruilen voor tiptoetsen en sliders. Dat vinden wij niet zo'n ramp, want je voelt duidelijk het kuiltje waar je je vinger in moet leggen en de rode en blauwe icoontjes, zie je vanuit je ooghoeken. Hierdoor druk je bijna altijd raak.

De Volkswagen Polo blijft een prachtig totaalpakket. Onder de kleine aanpassingen zit dezelfde auto als vier jaar geleden. Zijn pluspunten verjaren niet. De eenliter turbomotor is goed op zijn taken berekend, de cabine is nog altijd bovengemiddeld ruim, het onderstel is comfortabel en de besturing blijft net zo voorspelbaar als je ietwat racistische buurman.

Wat kan beter aan de Volkswagen Polo facelift?

De nieuwe Volkswagen Polo rijdt op geen enkele manier elektrisch. Hij is er zelfs niet als mild hybrid. Nu de elektrische revolutie zo hevig woedt in autoland, is dat vreemd. Zeker aangezien Volkswagen zelf het voortouw neemt met de ID.3 en de ID.4. De reden waarom er geen geëlektrificeerde versies van de Polo (of de Skoda Fabia of de Seat Ibiza) zijn, is simpel: het is te duur, want het platform leent zich er niet voor.

Zodoende valt er op motorgebied weinig te kiezen: een 95 pk sterke turbomotor met een handgeschakelde vijfbak (!) of de 1.0 TSI met 110 pk en een zeventraps automaat. Die DSG-transmissie houdt van rustige bestuurders; wanneer we spontaan het gaspedaal vloeren, heeft-ie veel bedenktijd nodig. De 1.0 MPI-basismotor komt hieronder aan bod. Waar is de vertrouwde zesbak in combinatie met 115 pk van de vorige Polo? Die komt niet meer terug.

De adaptieve cruise control van IQ.Drive heeft voorspellende gaven, ingegeven door de route in het navigatiesysteem. Het idee is dat de auto afremt voor naderende rotondes en zo. Maar die gaven werken niet feilloos. Als het navigatiesysteem ons vraagt de snelweg te verlaten, signaleert de Polo dat de afrit verderop overgaat is een bocht. Tot onze schrik remt hij op de afrit direct af tot 70 km/h - de bocht is nog ver weg. Zodra we de ‘70’ aantikken, valt hij terug op de ‘vorige’ snelheid van 100 km/h en versnelt in volle vaart de nu bereikte bocht in. Polo, waar ben jij nu helemaal mee bezig? Deze functie kun je uitschakelen.

Wanneer komt de Volkswagen Polo (2021) en wat is de prijs?

De vernieuwde Polo staat al bij dealer en Volkswagen heeft een vernuftig prijsbeleid bedacht. Zo wordt je aandacht getrokken door een basisprijs van ónder de 20 mille, maar dan krijg je de Polo 1.0 MPI en die motor wil je niet. Hij heeft géén turbo en is slechts 80 pk en 93 Nm sterk. De sprint van 0 naar 100 km/h duurt drie weken. Bovendien wil je niet de basisuitvoering maar de Life van 23.890 euro, want die heeft het IQ.Drive-pakket met adaptieve cruise control en andere luxezaken.

Eigenlijk ben je een dief van je eigen portemonnee als je de Life-uitvoering niet upgrade naar de Life Business. Voor 900 euro meer krijg je een groter touchscreen met navigatie, een draadloze telefoonoplader en parkeersensoren voor en achter. Plus verwarmbare voorstoelen – ideaal om snel op te warmen in de herfst en de winter. Zo´n chique auto vraagt natuurlijk om mooie wielen en een vrolijke of juist stoere kleur. Het resultaat: 25.872 euro. Ondanks het forse bedrag ben je nog blij met jezelf ook, want je hebt slimme keuzes gemaakt. Al zeg je het zelf.

Wat vind ikzelf van de Volkswagen Polo (2021)?

Alles aan hoe de nieuwe Volkswagen Polo rijdt, zit en aanvoelt, is vertrouwd en correct. Toen de huidige Polo in 2017 op de markt kwam, was het al zo’n volwassen model dat je comfortabel grote afstanden kon afleggen. Nu des te meer, aangezien de meeste versies over ID.Drive met adaptieve cruise control beschikken. En dankzij de uiterlijke gelijkenissen met de Golf, is het design van de Polo nu net zo volwassen als zijn rijgedrag.

Hunker je naar meer informatie over de nieuwe Polo? Je leest de uitgebreide rijtest in Auto Review 12. Vul je mailadres in en we geven een seintje als-ie klaar is.