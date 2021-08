Eerste review Skoda Fabia (2021) - Waarom zou je nog een Volkswagen Polo willen?

Wat is er opvallend aan de Skoda Fabia?

Kleine auto’s worden groot. De nieuwe Skoda Fabia is 11 centimeter langer dan zijn voorganger en heeft een wielbasis die met 9,4 centimeter is gegroeid. En dat merk je aan boord. In het B-segment verwacht je krapte op de achterbank; dat hoort bij de bescheiden afmetingen van hatchbacks zoals de Ford Fiesta, Peugeot 208 en Toyota Yaris. Maar in de Fabia zit je ook op de tweede zitrij als een vorst. Zelfs een bestuurder van 1,90 meter heeft ‘achter zichzelf’ knieruimte over.

De bagageruimte van de Fabia kun je volstouwen met 380 liter aan tassen, koffers en dozen (1190 liter als je de achterbank neerklapt). Dat is 50 liter meer dan in het uitgaande model en verrassend genoeg net zoveel als in de grotere Seat Leon en Volkswagen Golf. Een C-segment-kofferbak in een compacte B-segmenter dus; dat heeft Skoda gewoon knap gedaan. Al kun je de Fabia eigenlijk niet meer compact noemen. Met een lengte van 4,11 meter benadert hij de afmetingen van de Golf 5.

Wat is er goed aan de Skoda Fabia?

Qua uiterlijk is de nieuwe Fabia beter in balans dan zijn voorgangers, die stuk voor stuk iets te hoog en te smal leken. In Mladá Boleslav - de thuisbasis van Skoda - hebben ze een aantrekkelijke, maar ook inwisselbare hatchback getekend. De Fabia lijkt vanuit bepaalde hoeken op de Volkswagen Polo en heeft wonderwel ook enkele BMW 1-serie-trekjes. Een geinig designdetail is het driehoekige stukje plaatwerk achter de voorste wielkasten. Dat moet de Tsjechische vlag symboliseren.

Het interieur is - zoals je mag verwachten van een Volkswagen Groep-product - prima in orde. Strak, zakelijk, hier en daar wat goedkoop, maar toch keurig in elkaar gezet. Als Fabia-koper heb je de keuze uit drie infotainmentsystemen: Swing (6,5-inch display), Bolero (8,0-inch) en Amundsen (9,2-inch). Wij konden alleen die laatste proberen en waren onder de indruk van de snelheid en het bedieningsgemak.

Voor de belangrijkste functies heeft de Fabia fysieke knoppen (yippee!), maar rond het touchscreen op de middenconsole zitten toch weer van die irritante tiptoetsen die je niet blindelings kunt bedienen. Je went eraan. Zeker omdat je de geluidsinstallatie (en die verander je toch het vaakst) met een fijne draaiknop op het multifunctionele stuur harder of zachter kunt zetten. Het Amundsen-infotainmentsysteem laat zich overigens ook aansturen via stemcommando's en gebaren.

Dat een Skoda wordt geleverd met een krabber in de tankklep en een paraplu in het voorportier weten we nu wel. Maar de Fabia heeft nog meer slimmigheidjes aan boord, zoals een USB-C-poort op de binnenspiegel (voor een dashcam), een passagiersstoel met neerklapbare rugleuning (voor lange ladingen) en een uitvouwbare 'beschermdeken' in de kofferbak (zodat de bumper niet beschadigt bij het inladen). Het nut van de uitneembare bekerhouders tussen voorstoelen ontgaat ons echter volledig.

De Skoda Fabia is een comfortabele, ruime en verstandige keuze. En daar passen zijn rijeigenschappen perfect bij. Het is lastig om een mooi woord te vinden om het weggedrag van de Fabia te omschrijven. Gewoon goed, klinkt zo slap, maar dekt de lading desondanks het beste. De Skoda is niet spannend, maar gewoon precies wat je nodig hebt. Er zit een lekker gewicht in het stuur en het onderstel is net strak genoeg voor wat spielerei af en toe.



Tijdens de persintroductie reden we met zowel de 95 pk- als de 110 pk-versie van de Fabia. Met beide beweeg je je redelijk vlot door het verkeer, waarbij we moeten aantekenen dat we de Fabia met 95 pk iets sneller vonden aanvoelen. Dat komt vooral door de uitstekende handgeschakelde vijfbak die aan de lichtere motorisering is gekoppeld. Over de standaard DSG-bak van de 110 pk-Fabia zijn we niet zo te spreken (zie onder).

Wat kan er beter aan de Skoda Fabia?

Kies je voor de Skoda Fabia met DSG-bak, dan wordt je geduld onderweg te vaak op de proef gesteld. De automaat met dubbele koppeling pakt niet lekker op. Geef je gas voor een tussenacceleratie, dan blijft de gewenste versnelling eerst uit, om er daarna vrij bruusk in te komen. De DSG is niet bij de les en heeft te veel tijd nodig om een beslissing te nemen: ga ik één of twee versnellingen terug, of toch niet?

Het start-stop-systeem van de Fabia met DSG maakt de ervaring er niet beter op. Zowel het uit- als inschakelen van de driecilinder turbomotor voorin gaat gepaard met trillingen waarvan een seismoloog opgewonden raakt. Heb je je zinnen gezet op een compacte auto met 48 Volt- of hybridetechniek, dan ben je bij Skoda aan het verkeerde adres. Er komt geen geëlektrificeerde Fabia. De kosten (voor zowel de fabrikant als de klant) wegen niet op tegen de baten, aldus Skoda.

Wanneer komt de Skoda Fabia en wat kost-ie?

Gluur je nu bij de Skoda-dealer naar binnen, dan zie je de vierde generatie Fabia nog niet staan. Hij komt pas in november naar Nederland. Wat hij gaat kosten, is nog niet bekend, maar wel weten we dat je geen last zult hebben van keuzestress als je er een wilt samenstellen. Skoda haalt maar twee motorvarianten naar ons land: de 1.0 TSI met 95 pk (handbak) en met 110 pk (DSG). Op het gebied van uitrusting kun je kiezen tussen de niveaus Active, Ambition en Business Edition.

Wat vind ikzelf van de Skoda Fabia?

Laat die dure Volkswagen Polo toch zitten! Als je binnen de Volkswagen Groep wilt shoppen voor een compacte hatchback, dan is de Skoda Fabia de enige keuze. De Seat Ibiza, de Polo en de Fabia zijn toch grotendeels gelijk, dus geeft de ruimte in de Fabia de doorslag. Hij is slim en praktisch, rijdt goed en zal iets goedkoper zijn dan zijn broers. Ik ga voor de 95 pk met handbak, want de DSG irriteert mij. Al wil mijn hart eigenlijk een Ford Fiesta (voor de rijeigenschappen) of Peugeot 208 (voor de looks).