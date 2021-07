Eerste review - Seat Ibiza (2021) kreeg de meest onopvallende facelift ever

Wat is opvallend aan de gefacelifte Seat Ibiza?

Je moet heel goed kijken naar de nieuwe Seat Ibiza. En dan nog eens, en dan nog een keer met je leesbril op. Misschien valt het je aan de achterkant dan op dat het opschrift Ibiza nu met de hand geschreven lijkt te zijn. En als je – inmiddels ook gewapend met vergrootglas – nog vier rondjes om de auto loopt, ontdek je wellicht dat de Ibiza nu standaard led-koplampen heeft.

Is er motorisch dan nieuws? Wordt de Ibiza bijvoorbeeld leverbaar als mild hybrid, zoals de Seat Leon 1.5 eTSI? Nee, er komt geen uitbreiding, maar de keuze wordt juist beperkter. Dat betekent dat je een driecilinder kunt kiezen met 80 pk (1.0 MPI), 95 pk of 110 pk (1.0 TSI). Echt leuk wordt het met de 1.5 TSI met 150 pk, die de tijden van de Ibiza Cupra een beetje doen herleven. Maar die is in Nederland vanaf nu niet meer leverbaar. In België nog wel, daar rijdt ook een aardgas-versie rond.

Bij de facelift concentreerde Seat zich vooral op het interieur: luxere materialen, een groter multimediascherm en meer online mogelijkheden. Verder ging de veiligheidsuitrusting erop vooruit.



Wat is er goed aan de gefacelifte Seat Ibiza?

We snappen Seat best een beetje: de Seat Ibiza rijdt alsof-ie geen facelift heeft gehad, maar volledig nieuw is. We doen een rondje met de 1,0-liter driecilinder met 110 pk. Het onderstel is comfortabel, de stoelen zitten prima, het geluidsniveau van motor, band en wind is acceptabel. Bovendien zijn de prestaties keurig: in precies 10 seconden sprint hij van 0 naar 100 km/h en de topsnelheid is 195 km/h.

De Ibiza heeft een overzichtelijke bediening met vooral fysieke knoppen en zelfs een heuse echte handrem, die je handmatig naar beneden moet duwen. Het bovenste gedeelte van het dashboard is daadwerkelijk opgeknapt: het materiaal is een stuk zachter dan voorheen.



Wat kan er beter aan de gefacelifte Seat Ibiza?

De Seat Ibiza steekt met zijn karige motoraanbod magertjes af tegen concurrenten: Renault biedt de Clio als E-Tech hybrid aan, Toyota doet al jaren hetzelfde met de Yaris. Bij Peugeot en Opel kun je zelfs kiezen voor volledig elektrisch als je een 208 of een Corsa wilt. Hyundai en Kia bieden mild hybrids aan van hun compacte auto’s i20 en Rio. Ook de Ford Fiesta is leverbaar als mild hybrid.



Wanneer komt de gefacelifte Seat Ibiza naar Nederland en wat is de prijs?

De prijs van de instap-Ibiza (1.0 MPI, 80 pk) is nog niet bekend. Kies je voor de 1.0 TSI Style met 95 pk, dan betaal je 21.850 euro. Daarmee is hij zomaar 2000 euro duurder geworden … De Ibiza FR heeft een rijkere uitrusting en kost 24.850 euro. De prijs van een Ibiza met DSG-automaat (alleen als 1.0 TSI FR) is 28.700 euro.

Private leasen kan ook. Als je dat bij Seat doet, kan het vanaf 399 euro per maand.



Wat vind ikzelf van de gefacelifte Seat Ibiza?

Er is niks mis met een Seat Ibiza: de veiligheidsuitrusting is op orde en het interieur is erop vooruitgegaan. Sturen deed hij toch al prima en ook over het comfort hebben we nooit iets te klagen gehad. Het motoraanbod is echter karig en de Ibiza behoort op het gebied van elektrificatie inmiddels tot de achterhoede in het populaire B-segment.