De extra pk’s van de ID.3 GTX en ID.7 GTX zijn niet het grootste nieuws

Volkswagen heeft sportieve GTX-uitvoeringen van de ID.3 en ID.7 onthuld. Hierbij ligt de focus op de sterke elektromotoren, maar wij zijn vooral benieuwd naar de andere vernieuwingen.

Volkswagen gebruikt de aanduiding ‘GTX’ voor de extra sportieve uitvoeringen van zijn elektrische modellen. Een GTI met een stekker, zullen we maar zeggen. Maar dat klopt niet helemaal, want tussen een gewone Golf en een Golf GTI zit een wereld van verschil. Elektrische auto’s zijn van nature al behoorlijk snel en soepel – daar valt minder sportieve winst te behalen.

Zodoende zijn wij vooral benieuwd naar alle veranderingen en verbeteringen die gepaard gaan met het extra vermogen en koppel.



2 versies van de Volkswagen ID.3 GTX

Er komen twee varianten van de Volkswagen ID.3 GTX: een gewone met 286 pk en de 326 pk sterke Performance. De normale ID.3 heeft 204 pk. Voor een dynamisch weggedrag heeft Volkswagen de stabilisatoren verzwaard, de onderstelafstemming bijgepunt en de gewone schokdempers voor adaptieve schokdempers verruild.



Wij verheugen ons vooral op het nieuwe accupakket van 79 kWh waaraan Volkswagen een rijbereik van 600 kilometer koppelt. Deze batterij ondersteunt snelladen met 175 kW, waardoor je met de ID.3 GTX niet alleen sneller optrekt maar ook sneller vol zit. Hij gaat in 26 minuten van 10 naar 80 procent.

Blij met LED Matrix-verlichting en sneltoetsen

De GTX-versies van de ID.3 krijgen dagrijverlichting in pijlpuntvorm. Leuk, maar wij zijn vooral gecharmeerd van de LED Matrix-verlichting die VW standaard plaatst. Dan kun je met grootlicht rijden, zonder het plebs in hun gewone ID.3’s te verblinden. We zijn ook fan van de ergoActive-stoelen en 'zoals het heurt' bij Volkswagen, moeten ze van de optielijst komen. Toch klagen we niet, want in de GTX zit je standaard op een premium sportstoel met rode stiksels met het GTX-logo in de rugleuning.

Alle ID.3's krijgen een nieuwe cockpit-look en de ID.3 GTX-modellen dus ook. Het grote touchscreen van 32,8 cm heeft linksboven handige sneltoetsen in beeld. Bij de ID.7 werken die sneltoetsen erg prettig.



Volkswagen ID.7 Tourer GTX trekt caravan



Bij het ID.7 GTX-persbericht scrollen we langs de stoere EV-praat (340 pk, 86 kWh en snelladen met 200 kW) naar de 4Motion vierwielaandrijving. Elektrische aandrijving op alle vier de wielen zorgt voor meer grip, meer rijplezier én een hoger trekgewicht. Het exacte trekgewicht is nog niet bekend, maar het is sowieso meer dan 1000 kilo. Dat maakt de kans groter dat je binnenkort een ID.7 in stationwagonvorm een caravan ziet trekken.

Dat moet dan wel een mooie caravan zijn, want anders valt hij uit de toon bij de sportief ogende ID.7 Tourer GTX. Hij staat op 20-inch lichtmetaal, heeft verlichte VW-logo’s voor en achter en net als bij de ID.3 GTX ontdek je pijlpuntvormige dagrijverlichting. In het interieur duiken wederom rode stiksels op.

De Volkswagen ID.7 Tourer GTX wordt deze zomer in Nederland verwacht. De ID.3 GTX is dan waarschijnlijk nog niet klaar, want Volkswagen communiceert ‘later dit jaar’.