Rijles alleen in automaat? Onhandig en potentieel gevaarlijk

Volgens diverse media vindt Bovag Rijscholen handgeschakelde versnellingsbakken ‘zwaar achterhaald'. Daarom zou er alleen nog maar in automaten gelest moeten worden. Lekker makkelijk, maar het kan ook verrekte onhandig en zelfs levensgevaarlijk zijn.

Door in een automaat te lessen, ligt de focus in het begin minder op rijvaardigheid en meer op het verkeer. Dat zou de lessen relaxter en veiliger maken.

Volgens Arno Smits, voorzitter van Bovag Rijscholen, lest in Duitsland en Frankrijk vrijwel iedereen in een automaat. En uiteindelijk doen de leerlingen daarin ook rijexamen. Vervolgens kunnen ze nog een les of vijf krijgen in een auto met schakelbak, afgesloten met een certificaat. Een officieel examen is daarvoor niet nodig.

Hoe goed kun je schakelen na vijf lessen?

Hier kun je wel wat kanttekeningen bij plaatsen. Vraag is bijvoorbeeld hoe goed je voertuigbeheersing is na een paar lesjes in een handgeschakelde auto en vooral hoe goed die blijft, als je in het begin je rijkunsten alleen in de automaat van mammie of pappie oefent.

Daarnaast laten de gemiddelde verkeersomstandigheden in Duitsland en Frankrijk zich lastig vergelijken met de Nederlandse. Hier is het gemiddeld veel drukker, bovendien moet je als automobilist in de bebouwde kom meer rekening houden met talloze anarchistische fietsers, fatbikers en voetgangers.

Onveilig: zonder oefening geen kunst

Als je vooral in een automaat hebt les gekregen, kan dat in de eerste eigen auto zónder automaat veel stress en onveilige situaties opleveren. Nog even los van het feit dat jonge bestuurders nu al een bovengemiddeld hoog ongevalsrisico hebben.



Bovag Rijscholen ondersteunt zijn visie met de verkoopcijfers van nieuwe auto’s. Tegenwoordig heeft ongeveer driekwart daarvan een automaat. Geen wonder, met de sterke opkomst van EV’s en hybrides.

Onhandig: automaten zijn schaars onder budgetauto's

Maar hoeveel jongeren kopen of private leasen na het behalen van hun rijbewijs een jonge auto met automaat? Meestal winkelen ze in de goedkope klasse tussen de twaalf jaar oude Toyota’s Aygo, Volkswagens Up en Citroëns C1. En daar zitten maar weinig automaatjes tussen.



We nemen de proef op de som op Marktplaats.nl. Als we in de klasse tot 3000 euro zoeken naar auto’s met een gewicht van maximaal 1100 kilo en een verbruik van 1 op 15 tot 1 op 25, levert dat ruim 11.299 auto’s op. Daarvan hebben er maar 246 een automaat. Oftewel zo’n 2,2 procent …

Ook als we kijken naar het volledige wagenpark zijn automaten nog in de minderheid. Volgens de gegevens van RDC had in 2024 maar één derde deel van alle Nederlandse auto's een automaat of cvt.

Spannende hellingproef op vakantie

En wat dacht je van de vele budget-huurauto’s op typische jongerenbestemmingen in Zuid-Europa? Ook die hebben bijna allemaal een handbak. Dat wordt tijdens het wegrijden op het eerste opwaartse heuveltje een spannende hellingproef. En dan maar hopen dat de autochtone verkeersdeelnemers een beetje geduld met je hebben ...



Als het aan ons ligt, mag het rijexamen met handgeschakelde auto’s nog wel even gehandhaafd blijven.