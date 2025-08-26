Met deze truc maak je je autoverzekering goedkoper én uitgebreider

Nieuws

Jongeren onder de 25 jaar betalen zich blauw aan hun autoverzekering. Ook 65-plussers zijn er relatief veel geld aan kwijt. Wat blijkt: het kan véél goedkoper. En dan krijg je een uitgebreidere verzekering op de koop toe. Dat zit zo.

Vergelijkingssite Independer sloeg aan het rekenen en becijferde dat jongeren van 18 t/24 jaar gemiddeld 2281 euro per jaar voor de verplichte WA-verzekering van hun auto betalen (zie verderop).

En dat terwijl een WA-verzekering alleen maar de schade aan derden dekt, mocht je ooit een ongeval veroorzaken. De schade aan de eigen auto komt gewoon voor eigen rekening. Ook als je auto gestolen wordt of in de fik vliegt, is het helaas pindakaas.

Jonge bestuurders: hoog risico

Een allrisk-verzekering – de naam zegt het al - dekt ook de eigen schade van degene die voor de aanrijding aansprakelijk is. Alleen loopt de premie van allrisk - ook wel volledig casco genoemd – helemaal de spuigaten uit, zeker voor jongeren.

Reden is dat jonge bestuurders door verzekeraars als een verhoogd risico worden gezien. Inderdaad laten de ongevalsstatistieken zien dat jongeren van 18 tot en met 24 jaar vaker bij verkeersongelukken betrokken zijn dan andere leeftijdsgroepen.

Belangrijke verschillen WA- en WA+-verzekering

Gelukkig is er ook een alternatief voor de peperdure allrisk-verzekering. Dat is de beperkt-casco-verzekering, ook wel WA+ genoemd. Die keert bijvoorbeeld wel uit bij diefstal en brand. Daarnaast zijn ruitschade, schade door natuurgeweld en aanrijdingen met dieren gedekt.

Normaliter betekent een uitgebreidere dekking ook een hogere premie. Voor de meeste automobilisten gaat die vlieger inderdaad op, maar bij jongeren én 65-plussers is er iets geks aan de hand.

Jongeren én ouderen beter verzekerd voor minder geld

Want wat blijkt verder uit de berekeningen van Independer? In plaats van de bijna 2300 euro die een jonge bestuurder kwijt is aan zijn WA-verzekering, kost een WA+-verzekering hem nog heen 2 mille per jaar.

Voor bestuurders van 25 tot en met 44 jaar, is WA+-dekking zoals verwacht juist wel iets duurder dan WA. Het scheelt 39 tot een zo'n 94 euro per jaar.

Ook 65-plussers staan te boek als een risicogroep. Toch zijn zij ook goedkoper uit met WA+ dan met een kale WA-verzekering. Wel is het verschil in premie veel kleiner dan bij de jongste automobilisten. Maar toch: door hun auto uitgebreider te verzekeren, kan ook deze groep jaarlijks een leuk bedrag aan verzekeringspremie besparen.

Zoveel goedkoper kan een WA+-verzekering zijn

Verkeringspremie op jaarbasis naar leeftijdsgroep Leeftijdsgroep WA WA+ Verschil 18 t/m 24 jaar 2281,86 1993,26 288,57 65+ 675,57 529,29 146,28

Bron: Independer, voor de berekening is gekozen voor een Volkswagen Polo uit 2011 - 2015.

Waarom is WA+ soms goedkoper dan WA?

Dit lijkt de omgekeerde wereld, toch heeft Michel Ypma, verzekeringsexpert bij Independer, wel een idee hoe dit kan: “Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat de jongere en oudere bestuurders met een WA+verzekering vaak een nieuwere en goed onderhouden auto rijden.

Dan zijn ze waarschijnlijk ook voorzichtiger achter het stuur. Dat verkleint het risico op grote schades, waardoor verzekeraars de autopremie voor een WA+ dekking lager kunnen aanbieden dan bij een WA-verzekering.”

Maar ook als jij gewoon een oud brik hebt, kun je als jongere of juist oudere automobilist dus geld besparen door over te stappen van WA naar WA+. Check het bij je verzekering en verdien je volgende paar tankbeurten terug.

