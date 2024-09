TEST Tesla ﻿Model Y Long Range RWD (2024): nog zeker 4 maanden nieuw

Tests

Een compleet vernieuwde Tesla Model Y verschijnt op z’n vroegst in 2025, dus je kunt met een gerust hart het huidige model aanschaffen. Zoals de nieuwe Long Range RWD met één elektromotor en 600 kilometer rijbereik.

Als iemand ons vraagt wat de beste elektrische auto van het moment is, dan overpeinzen we vliegensvlug de belangrijkste eisen en wensen van alle EV-rijders in Nederland en België en luidt ons antwoord steevast: de Tesla Model Y. Hij biedt alle prettige EV-eigenschappen waar Tesla’s bekend om staan, zoals een laag stroomverbruik, een grote actieradius en snel en makkelijk opladen.

Natuurlijk doet de Tesla Model 3 dat ook, maar de Model Y heeft onze voorkeur dankzij de hoge zitpositie, de vele binnenruimte en de grote achterklep. Het sedanachtig klepje van de Model 3 is lang niet zo praktisch.



Nieuwe uitvoering: Tesla Model Y Long Range RWD



En welke uitvoering van de Model Y moet je dan hebben? De nieuwe Long Range RWD maakt de switch naar elektrisch rijden het makkelijkst, want hij heeft de grootste actieradius en dus ervaar jij de minste actieradiusstress. Met een bruikbare capaciteit van 75 kWh is de batterij niet enorm groot, maar de aandrijflijn met één elektromotor op de achteras is wel opvallend efficiënt.

Tijdens onze actieradiustests van de Tesla Model Y laat hij prachtige verbruikscijfers zien: 14,3 kWh/100 km als je 100 km/h rijdt en 20,3 kWh/100 km bij 130. Eigenaren van andere elektrische SUV’s kunnen alleen maar dromen van zulke lage getallen. Het resultaat is dat je overdag op de snelweg 500 kilometer ver komt op een acculading stroom. Voor veel twijfelaars is dat het magische getal.

Eén elektromotor is genoeg



Denk maar niet dat je op sportief gebied iets mist. Want ook met maar één elektromotor (op de achteras), sprint de Long Range in 5,9 seconden naar de honderd. De Longe Range met twee elektromotoren (533 km, 52.990 euro) is slechts 0,9 seconden sneller. Beide hebben een voor EV-begrippen imposante topsnelheid van 217 km/h.

De besturing is lekker stevig en direct, wat past bij het sportief afgestemde onderstel. Op een egale snelweg zijn vering en demping goed op hun taken berekend, maar zodra je een klinkerweg opdraait, word je behoorlijk door elkaar geschud. Over ruimte voor verbetering gesproken: de cabine is stil genoeg, maar de nieuwe Model 3 laat horen dat het beter kan.



Tip Autoverzekering met scherpe premie Een scherpe premie, afgestemd op wat jij verzekert. Verzeker je auto via Rabobank. Meer informatie

Model Y kan wel een nieuw design gebruiken



Die Model 3 ziet er ook stoerder uit dan zijn voorganger. En laten we eerlijk zijn: ook de Model Y kan wel een nieuw design gebruiken. Er bestaan wasmachines die meer emotie uitstralen dan deze auto. Daar komt bij dat het interieur zijn wowfactor langzaam kwijtraakt, want een strak dashboard met een groot centraal beeldscherm is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering in de autowereld. Wel voelen alle panelen op en rondom het dashboard lekker zacht aan. De Duitse merken decoreren de cabines van hun elektrische SUV’s steevast met een welgemikt schot van het kunststofkanon.

De olifant in de kamer



Dat brengt ons bij de olifant in de kamer: als je een nieuwe auto koopt, sta je er meest­al niet bij stil dat het model vroeger of later een opvolger gaat krijgen die beter is. Maar de opvolger van de Model Y kunnen we al bijna ruiken. Het ligt in de lijn der verwachting dat hij dezelfde transformatie ondergaat als de Model 3. Dat zal alleen niet morgen al gebeuren. Elon Musk heeft laten weten dat er géén nieuwe Model Y in 2024 verschijnt. Dus als je er vandaag een koopt, is-ie nog zeker 4 maanden nieuw.



Hoera, een knipperlichthendel!

Hoewel het vooruitzicht van een stillere cabine en een soepeler veercomfort ons doen verheugen op een nieuwe Model Y, zijn we bang dat je de knipperlichten voortaan moet bedienen met knoppen op het stuur. Net als bij de Model 3. De huidige Model Y heeft nog gewoon een hendel voor de knipperlichten en een hendel waarmee je de automaat en cruisecontrol bedient. Daar zijn we blij mee en onwennige, beginnende Tesla-rijders al helemaal, is onze verwachting.



Prijs: Tesla Model Y Long Range RWD



De Model Y Long Range RWD kost 49.990 euro en komt dus niet in aanmerking voor EV-subsidie. Het basismodel van 45.990 euro wordt wel gematst met 2950 euro en zo loopt het prijsverschil op tot bijna 7 mille. De een heeft 455 kilometer rijbereik, de ander 600 kilometer. Dat lijkt misschien een klein verschil, maar houd er rekening mee dat 600 kilometer in de praktijk dus neerkomt op 500 kilometer. En de range wordt nog minder als je hard rijdt of wanneer het koud is. Met een kleiner accupakket gaat daar nog een kwart vanaf. Kortom, de Long Range is de beste keus.

Conclusie

Wat is een goede manier om het Nederlandse ­verkoopsucces van de Model Y vast te houden? Een versie met een extra grote actieradius introduceren! Met een realistisch rijbereik van 500 kilometer is deze uitvoering een veilige keus voor beginnende EV-rijders. Ook omdat-ie nog gewoon een hendel voor de knipperlichten heeft.