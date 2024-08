Tesla Model 3 kan duizenden euro's goedkoper, maar daar moet je deze 5 opties voor inleveren

Nieuws

De Tesla Model 3 is in Nederland verkrijgbaar vanaf 43.490 euro, waarmee die een van de beste prijs-kwaliteitverhoudingen op de markt heeft. Er bestaat echter een kans dat dit nog goedkoper wordt, al moet je daar wel wat voor inleveren.

Tesla biedt momenteel in Mexico een aangepaste uitrusting aan op de instapper van de Tesla Model 3. De EV met achterwielaandrijving is door de veranderingen extra goedkoop in de markt gezet. Mexicanen kunnen de Model 3 al bestellen vanaf 749.000 pesos, omgerekend zo’n 36.300 euro. Dat is dus 7190 euro goedkoper dan in Nederland.

De goedkopere instapper is interessant, maar de standaarduitrusting is wel een stuk kariger. We zetten alle vijf de veranderingen voor je op een rij.

1. Stoffen bekleding

In een Tesla zit vaak ‘vegan’ leren bekleding. Kunstleer dus. Volgens de Amerikanen is het materiaal zachter, duurzamer en gemakkelijker schoon te houden. De stoelen zijn standaard zwart, klanten kunnen bijbetalen als ze liever witte bekleding willen.



In de goedkopere Model 3 is het kunstleer vervangen door een grijze stoffen bekleding. Hoewel dit best even wennen is, is dat wat ons betreft geen slecht alternatief.

2. Geen stuur- en stoelverwarming

Kwalijker vinden we het dat de stuur- en stoelverwarming is weggehaald. Ook de stoelventilatie is 'No incluido' - niet inbegrepen dus. Het is onduidelijk of er daadwerkelijk een ander stuur en afwijkende stoelen worden gebruikt, of dat de functies simpelweg softwarematig worden uitgeschakeld.

3. Sfeerverlichting zonder sfeer

In de gefacelifte Tesla Model 3 vind je sfeerverlichting die in een lange baan over het dashboard loopt. De kleur is zelf in te stellen, maar niet in de knieperige Model 3 die de Mexicanen voorgeschoteld krijgen. Daarmee kun je namelijk alleen voor wit kiezen. Daar gaat de sfeer ...



4. Achterpassagiers hebben beetje pech



De Model 3 ‘Highland’ die we hier hebben, heeft een klein touchscreen voor de achterpassagiers. Hierop kunnen zij bijvoorbeeld gamen of streamen. Wie op de achterbank van de goedkopere Mexicaanse Model 3 zit, kijkt sip en moet het doen met alleen USB C-oplaadpoorten en een ventilatierooster.

5. Meer windgeluid

Nog een tegenvaller voor de passagiers achterin: de kans is groot dat zij meer geluiden meekrijgen van buiten. Het akoestische glas dat Tesla normaliter overal installeert, wordt bij de nieuwe instapper alleen voorin gemonteerd.



Goedkopere Tesla Model 3 voorlopig alleen in Mexico

De goedkopere Model 3 RWD met kalere uitrusting wordt voorlopig enkel in Mexico geleverd. Maar als-ie daar aanslaat, is de kans groot dat Tesla zijn goedkopere instapper wereldwijd gaat aanbieden. Dan zou het zomaar kunnen dat de Tesla Model 3 ook hier binnenkort plotseling duizenden euro’s goedkoper wordt.