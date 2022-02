Test: hoe weet de Volkswagen ID.4 GTX zich nog te revancheren op de Hyundai Ioniq AWD?

Met een volle accu kun je ontspannen achterover gaan zitten, zowel in de Hyundai Ioniq 5 AWD als in de Volkswagen ID.4 GTX. Beide auto's halen in de praktijk een actieradius van zo'n 350 kilometer. Maar invulling van 'ontspannen achterover leunen' is wel anders in beide auto's. Voor de volledige vergelijkende test verwijzen we je naar Auto Review 2/2022, hier beoordelen we de auto's op comfort, en kijken meteen wat dit voor invloed heeft op de rijeigenschappen.

Comfort. Dat wordt bepaald door de geluidsbeleving, de manier waarop je zit en de souplesse van de vering. Maar ook het bedieningsgemak is een belangrijke factor voor 'het juiste gevoel'. Vanzelfsprekend zijn de Hyundai Ioniq 5 AWD en de Volkswagen ID.4 GTX erg stil, want hun elektromotoren maken nauwelijks geluid - al heeft Volkswagen nog dikkere isolatiematten in de ID.4 gelegd dan Hyundai in de Ioniq 5.

Volkswagen ID.4 blinkt uit op de snelweg

De Volkswagen ID.4 GTX die wij testten, heeft kuipstoelen met een ingebouwde massagefunctie. Ze kosten een lieve duit (3350 euro), maar zijn elke euro extra waard. Een andere optie op de testauto is adaptieve schokdemping (à 1170 euro). Daarmee zweeft de ID.4 GTX als het spreekwoordelijke tapijt over de snelweg. Op die manier waan je je zelfs op de A35 nog op een roadtrip over Amerikaanse Interstates. En dat terwijl de ID.4 GTX standaard beschikt over een sportpakket!

Het hoogstaande comfort staat de dynamiek van de ID.4 GTX niet in de weg. Een enorm verschil met de standaard ID.4, die bepaald niet uitblinkt in communicatieve eigenschappen. Maar ondanks de sportieve(re) afstemming van het onderstel, is de 150 kilo zwaardere ID.4 GTX niet in staat om de Hyundai Ioniq 5 het vuur na aan de schenen te leggen. Ook op de remmentest, verliest de elektrische SUV van Volkswagen kostbare punten.

Hyundai Ioniq 5 biedt de gulden middenweg

In de Hyundai Ioniq 5 AWD zit je helemaal niet beroerd. In de door ons geteste Lounge-versie, kun je de stoelen met één druk op de knop in de ligstand zetten. Maar de kwaliteit van het VW-meubilair weet het met wit leer beklede gestoelte van de Ioniq 5 toch niet te benaderen. In de Hyundai is het beter gesteld met het bedieningsgemak: ook al is alles digitaal en elektronisch, het kost je minder moeite om bepaalde functies in het systeem te vinden dan in de VW.

De Ioniq 5 heeft een lange wielbasis, en dat is gunstig voor het comfort. In tegenstelling tot de Volkswagen, beschikt de geteste Hyundai over conventionele schokdempers. Daarmee is de Ioniq 5 niet zo'n soepele comfortcruiser als de ID.4, maar op het testcircuit neemt de Zuid-Koreaanse elektro-SUV al gauw een voorsprong op zijn Duitse concurrent. Het lagere gewicht van de Ioniq 5 speelt daarbij ook een rol.

Conclusie

Als reiscomfort je meer waard is dan contactgevoel met de auto, dan zit er maar één ding op: bestel een Volkswagen ID.4 GTX met - tegen meerprijs - het Top Sport-interieur (inclusief kuipstoelen en massage) en een Sportpakket Plus (met adaptieve schokdempers en progressieve stuurbekrachtiging). Dan stap je bij elke snellaadstop heerlijk ontspannen uit. Niet dat de Ioniq 5 je opzadelt met stressfactoren. Integendeel zelfs. Maar de Hyundai biedt nét wat meer dynamiek en is op de snelweg nét wat meer in beweging dan de Volkswagen. Het verschil zit 'm in de nuances.