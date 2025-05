Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 22 (2025)

Nieuws

Weer een week voorbij, tijd voor een terugblik. De BMW M5 Touring gaat als een speer in de VS, en dat kan positieve gevolgen hebben. Aan de andere kant ontslaat Volvo duizenden mensen, terwijl het afgelopen jaar juist een topjaar draaide. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

Top - De BMW M5 Touring gaat als een speer in de VS



Amerikanen hebben meestal weinig met stationwagons. Maar de BMW M5 Touring is in de VS niet aan te slepen en dat kan interessante gevolgen hebben. Lees het artikel hieronder om te lezen wat dat is.

Top - Model met de meeste pk's voor je geld

Wil jij zoveel mogelijk pk voor je geld? Dan kun je bij de Volkswagen Group terecht. Met Lamborghini, Porsche, Bentley en Audi in het assortiment mag je wat verwachten op gebied van pk’s. Toch is het een ander merk van de groep waarbij je de meeste pk's voor je geld krijgt.

Top - Nieuwe koning van de plug-in hybrides

Tot nu toe was de Volkswagen Tiguan de koning van de plug-in hybrides, maar die eer gaat nu naar de Lynk & Co 08. Daarmee kun je 200 kilometer elektrisch rijden – van Amsterdam tot Maastricht zónder bijladen.

Flop - Volvo ontslaat duizenden mensen in eigen land



In 2024 boekte Volvo nog een verkooprecord. Wereldwijd gingen er 763.389 nieuwe Volvo's door de dealerpoorten, waaronder ruim 175.000 volledig elektrische. Nog geen jaar later schakelt Volvo terug en kondigt een massa-ontslag aan. Wat ging er mis?



Flop - De laatste Toyota Supra is peperduur



Met de A90 Final Edition neemt Toyota op een indrukwekkende wijze afscheid van de huidige generatie van de Toyota GR Supra. Maar niet alleen de auto, ook de prijs maakt indruk … Hoeveel de laatste Supra in Nederland kost, lees je hieronder.

Flop - Dit Tesla-model schrijft als een malle af

De Cybertruck had het beste Tesla-product ooit moeten worden, maar het is eerder een nachtmerrie. Het model kwam veel te laat op de markt en kampt met meerdere problemen. Nu blijkt ook de afschrijving torenhoog. Lees er alles over in het onderstaande artikel.

