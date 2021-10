Eerste review Kia EV6: verschillen met de Hyundai Ioniq 5 zijn groter dan je denkt

Wat is opvallend aan de Kia EV6?

Hoewel de wielbasis (2,90 m) van de Kia EV6 optisch enorm is, staan de voor- en achterwielen 10 centimeter minder ver uit elkaar dan bij de Ioniq 5 (3,00 m). Ook is de Kia zo’n 10 centimeter lager en iets langer, maar hét grote uiterlijke verschil tussen deze twee zit hem in de uitstraling.



Terwijl de Hyundai Ioniq 5 een uit zijn krachten gegroeide hatchback lijkt – en dat bedoelen we positief – houdt de EV6 het midden tussen een liftback en een suv. De schuin liggende achterruit suggereert dynamiek en frivoliteit, terwijl de Ioniq 5 vooral een nuchtere en praktische indruk wekt. Kijk bijvoorbeeld eens naar de dorpellijsten van de Kia. Ter hoogte van de achterwielen zoeken ze de aansluiting bij de wulpse, wagenbrede achterlichtpartij. Die fungeert trouwens meteen als achterspoiler.



Het interieur is minstens zo futuristisch als de buitenkant. Het digitale instrumentarium vormt één geheel met het centrale touchscreen, en is licht naar de bestuurder toe gebogen. In de EV6 speelt de man of vrouw achter het stuur duidelijk de hoofdrol. Dat Kia een sportievere koers wil inslaan dan Hyundai, blijkt nog het duidelijkst uit de 585 pk sterke topversie van de EV6, de GT. Die sprint sneller dan de gedroomde liefdesbaby van Daphne Schippers en Usain Bolt; in 3,5 tellen zit-ie op de 100. En dan hebben we het dus niet over meters, maar over kilometers per uur.

Wat is goed aan de Kia EV6?

Als elektrische auto zet de EV6 samen met zijn Hyundai-broer de nieuwe standaard in zijn klasse. Sterker nog, hij haalt de Ioniq 5 nog even rechts in. Het accupakket van de testauto levert 77,4 kWh, terwijl bij de Hyundai 72,4 kWh het maximum is. Dat levert een WLTP-actieradius op van 528 kilometer. En dankzij een laadvermogen van 240 kW zit een tot 10 procent ontladen accupakket in 18 minuten weer op 80 procent.



Hoewel de Kia EV6 vanbinnen minder riant is dan zijn broer, hebben we over de ruimte geen klachten. Alleen mensen die in aanmerking komen voor het lidmaatschap van de Vereniging van Lange Mensen, kunnen knietje vrijen met de rugleuning van de voorstoelen of meedoen aan het NK hemelbekleding koppen. Tenminste, zolang de auto geen panoramadak heeft, want dat vréét hoofdruimte.

De standaardversie van de Kia EV6 heeft 170 pk, maar onze testauto levert er 229. Dat blijkt ruim voldoende voor aangename prestaties. Alleen als je de Ecostand kiest, lijkt het alsof er een schildpad winterslaap houdt onder het stroompedaal. Wek het beestje met Normal of Sport, en je behoort tot de vlottere verkeersdeelnemers. Een honderdsprint van 7,3 tellen is niet sensationeel, maar het gemak waarmee het gaat, blijft fascinerend. Het lage zwaartepunt en de speciaal geconstrueerde achteras zorgen voor een rotsvaste wegligging van de achterwielaandrijver. Zijn hoge gewicht (1885 kg) weet-ie aardig te verbloemen, zodat een bochtig traject best leuk is met de EV6.

Wat kan beter aan de Kia EV6?

Voor zo’n grote auto is een bagageruimte van 511 liter (480 in de vierwielaangedreven EV6 Plus) niet indrukwekkend, al is er in de neus ook een bergruimte van 50 liter aanwezig (20 liter in EV6 Plus). Een ander minpunt is dat langere bestuurders moeite hebben met het vinden van een prettige rijpositie. Als het stuur in de juiste positie staat, staat de stoel eigenlijk nog te hoog.



Ook ons derde punt van kritiek betreft het interieur. Voorin heeft Kia nog een aardige mix van zachte en harde materialen toegepast, maar achterin staat plasticsoep wel erg prominent op de menukaart. Verder zouden we de auto gezien zijn vrij strakke rijgedrag, een iets communicatievere en directere besturing toewensen. Het stroomverbruik op de snelweg (ca. 21,4 kWh/100 km) lijkt tijdens onze eerste kennismaking in Spanje niet echt mee te vallen. Hoe representatief dit cijfer is, gaan we binnenkort in eigen land uitproberen.

Wanneer komt de Kia EV6 naar Nederland en wat is de prijs?

Word je enthousiast van deze eerste review? Dan kun je nu al koers zetten naar de Kia-dealer. Want als het goed is, staat de EV6 nu al in de showroom. Voor de 170 pk sterke basisversie met een accupakket van 58 kWh (bereik 394 km) betaal je 44.595 euro. Om de actieradius in de winter op peil te houden, kun je het beste 995 euro extra investeren in een warmtepomp. Bij de overige versies is die bij de prijs inbegrepen.

Een greep uit de prijslijst:

EV6 Plus, RWD, 77,4 kWh, 229 pk, actieradius 528 km 52.095 euro

EV6 Plus, AWD, 77,4 kWh, 325 pk, actieradius 506 km 54.595 euro

EV6 GT, AWD, 77,4 kWh, 585 pk, actieradius ca. 400 km 63.595 euro

Overigens wordt de topversie pas eind 2022 leverbaar. Het Porsche Taycan-pesten moet dus nog even wachten …

Wat vind ikzelf van de Kia EV6?

Niemand kan eromheen: na jarenlang een merk van ‘volgers’ te zijn geweest, ontpopt Kia zich met de EV6 tot ‘the leader of the pack’. De auto behoort tot het technische neusje van de EV-zalm, hij smoelt goed, rijdt uitstekend, is ruim en biedt een behoorlijk complete uitrusting.



Op het gebied van materiaalgebruik heb ik wel wat kritiek en het keuzemenu met allerlei nepgeluiden is aan mij niet besteed. Aan de softtouchbediening van onder meer de stoelverwarming en -ventilatie moest ik wennen. Tijdens het rijden zet je die al snel te hard of te zacht, bovendien is niet altijd goed zichtbaar of de systemen al dan niet zijn ingeschakeld. Verder vraag ik me af of de wisselende functie van het knoppenpaneel (voor klimaatregeling of geluidsinstallatie) in de middenconsole wel zo handig is. Maar dat zijn eigenlijk spijkers op laag water.