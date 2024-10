16 weetjes over BMW M die elke BMW-rijder moet weten

Nieuws

Je hebt AMG, of GTI, en ook de klanken van GTS of Q zijn voor veel autoliefhebbers magisch. Hyundai probeert het met N, maar eigenlijk is de M de spannendste benaming van de hele autowereld. Een letter die onlosmakelijk is verbonden met BMW.

In 1972 werd BMW M opgericht als BMW Motorsport GmbH.

Aanvankelijk werkten er 35 mensen en in het raceteam dat werd opgericht zaten onder meer Hans-Joachim Stuck en de Nederlander Toine Hezemans.



De eerste auto die met M-hulp (en met een flinke scheut Alpina) tot stand kwam, was de BMW 3.0 CSL. Het werd de meest succesvolle racewagen in de tourwagen-klasse.

BMW had toen helemaal niet zo'n sportief imago en wilde daar verandering in brengen. Ze wilden een sportwagen bouwen met hulp van Lamborghini. Die zou ook in Sant'Agata Bolognese worden geproduceerd.

Later besloot BMW om de sportwagen zelf te bouwen en daartoe werd BMW Motorsport GmbH in het leven geroepen.



Het bleef bij twee prototypes, de door Paul Braq getekende BMW Turbo X1. Meest opvallend: de vleugeldeuren.

De eerste auto voor de openbare weg met de M in de naam was de BMW M1. Het zal duidelijk zijn welke auto als inspiratiebron diende. Onder de kap lag een zescilinder lijnmotor met 277 pk.



De BMW M1 was met zijn basisprijs van 113.000 DM (omgerekend 153.000 euro) de duurste Duitse auto die je kon kopen.

Snel na de M1, eigenlijk een racewagen voor de openbare weg, kwam de BMW M535i op de markt.

Met succes beproefde M zijn geluk in de formule 1. In 1983 werd Nelson Piquet wereldkampioen in zijn Brabham met BMW M-turbomotor.





Een van de beroemdste M-modellen is de BMW M3 uit 1986, die met zijn 200 pk sterke viercilinder menig sportieve rijder in extase bracht.

Een BMW 5-serie Touring is praktisch, maar in handen van M ook heel snel. Deze uit 2007, met ongebruikelijke V10, was goed voor 507 pk. Het is de enige V10 van M.



Ook een lompe SUV wordt spannend als M zijn trukendoos erop loslaat. Zoals de X6 M met 625 pk.

BMW M wordt ook door andere fabrikanten ingehuurd. Zo ontwikkelde het de 6,1-liter V12 van de McLaren P1 (1993), die de 24 uren van Le Mans won.



De krachtigste auto van BMW M is een qua uiterlijk, eh, smaakgevoelig model: de XM (748 pk, 1000 Nm).

Heeft M iets te zoeken in de elektrische toekomst? Ja hoor. Zelfs petrolheads moesten toegeven dat de 544 pk sterke i4 M50 bijzonder spannend reed.