Deze internationale autoshow lijkt nog springlevend

Waar de autoshow van Genève is gesneuveld, blijkt die in Parijs nog springlevend. Meerdere automerken hebben zich al aangemeld voor de beurs in oktober 2024. Er zijn zelfs al primeurs aangekondigd.

Automerken zijn niet zo happig meer om aan internationale autoshows deel te nemen. Het kost ze klauwen vol geld en dan nog moet je de beursvloer delen met je grootste concurrenten. Zelfs de vroeger o zo prestigieuze autoshow van Genève gaat in 2025 niet door. Althans, niet in Genève. In Qatar gaat hij wel door. De 'Geneva International Motor Show' vond hier in 2023 voor het eerst plaats.



Paris Motor Show: 14 t/m 20 oktober 2024

Een van de redenen om de stekker uit de Zwitserse autobeurs te trekken, is dat automerken nou niet bepaald stonden te springen om mee te doen. Hoe anders is dat met de autoshow van Parijs, die van 14 t/m 20 oktober 2024 in Abu Dhabi wordt gehouden. (Geintje, de Paris Motor Show vindt gewoon in Parijs plaats.)

Volkswagen heeft al toegezegd in Parijs aanwezig te zijn, net als Audi en Skoda. En ook BMW en Mini maken hun opwachting tijdens de Mondial de l'Automobile. Dan mogen de Franse merken natuurlijk niet achterblijven, en inderdaad: ook Citroën, Peugeot en Renault maken acte de présence. En dat geldt ook voor Alpine, Dacia en DS. En ook Kia heeft aangekondigd in Parijs te schitteren.

12 toezeggingen and counting

Met al 12 toezeggingen gaat het de goede kant op voor de Paris Motor Show. Van de Chinese automerken heeft alleen Seres toegezegd, maar ergens verwachten we dat ook BYD zijn opwachting zal maken. Dit merk wil het helemaal gaan maken in Europa en was ook aanwezig op de laatste beurs van Genève, die zo klein was dat je in een krap halfuurtje de hele zaal rond was.

Primeurs in Parijs

Zijn er dan ook al primeurs aan te kondigen? Volkswagen neemt in ieder geval de Volkswagen ID.all GTI mee, jouw toekomstige Polo GTI. Ook de 7-zits Volkswagen Tayron die in 2025 naar Nederland komt, maakt zijn publieksdebuut. En heb je de Neue Klasse van BMW al in het echie gezien? Vast niet. Audi doet een stevige duit in het zakje met de pas onthulde Audi Q6 e-tron en toekomstige A6 e-tron.



Deze merken komen niet

Maar er zijn ook merken die hun poot stijf houden en niet te zien zijn in Parijs. Waaronder Mercedes, Hyundai, Nissan, Volvo en Polestar. Van Volvo hadden we niets anders verwacht - dit merk heeft al jaren geleden afscheid genomen van internationale autoshows. Toyota heeft volgens Automotive News Europe nog geen besluit genomen, evenals Alfa Romeo, Fiat en Lancia. Maar als er één schaap over de dam is ...