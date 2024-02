Natuurlijke waterstof kan de batterij-elektrische auto wegvagen

Nieuws

Volgens een Amerikaans overheidsagentschap zit er zoveel natuurlijke waterstof in de grond, dat de hele wereld er honderden jaren mee vooruit kan. Als dit klopt, zou dat weleens de doodsteek voor de batterij-elekrische auto kunnen zijn.

Bij de Financial Times lezen we dat Amerikaanse geologen een goudkoorts naar natuurlijke waterstof voorspellen. Volgens een nog ongepubliceerd rapport van de US Geological Survey (USGS) - een agentschap van de Amerikaanse overheid – zit er wereldwijd namelijk wel vijf biljoen ton natuurlijke waterstof in de grond.

Geen groene waterstof voor auto's



Waterstof werd tot een aantal jaren geleden gezien als dé belofte voor uitstootvrije auto’s. Het probleem is echter, dat er voor het maken van milieuvriendelijke (groene) waterstof heel veel hernieuwbare energie uit zon en wind nodig is. Wetenschappers zijn het er over eens, dat je die beter kunt gebruiken om de industrie van fossiele brandstoffen af te helpen.



Pas als daar genoeg groene waterstof voor is, zijn de scheepvaart en misschien vrachtwagens aan de beurt. Helemaal aan het eind van de rij staan personenauto’s voor particulier vervoer. Deze inzichten leidden tot een weifelende houding bij autofabrikanten en energiemaatschappijen ten aanzien van waterstof. Voor zover bekend zijn van de grote merken alleen BMW, Toyota en Hyundai nog actief bezig met waterstof.

Voor honderden jaren waterstof in de grond



Als je waterstof als kant en klare brandstof uit de aarde kunt winnen, wordt het natuurlijk een ander verhaal. Volgens Geoffrey Ellis, geoloog bij de USGS, is de meeste waterstof waarschijnlijk ontoegankelijk, maar een paar procent van de bestaande voorraden zou al genoeg zijn om honderden jaren lang aan alle verwachte vraag - 500 miljoen ton per jaar – te voldoen.



De geologen denken om die reden dat er binnenkort onder overheden en bedrijven een ‘goudkoorts’ uitbreekt om natuurlijke waterstofvoorraden te exploiteren. Eerder dit jaar ontdekten onderzoekers een bron van bijna pure natuurlijke waterstof in Albanië, met een productie tot 200 ton per jaar. Ook zijn er aanwijzingen voor grote voorraden natuurlijke waterstof in Zuid-Australië en het Midwesten van de Verenigde Staten.



Mengli Zhang, werkzaam aan de Colorado School of Mines is van mening dat het exploiteren van natuurlijke waterstof - soms bekend als gouden of witte waterstof - schoner en goedkoper zou zijn dan het maken van waterstof via stoommethaan-reforming of elektrolyse.

Sombere toekomst voor batterij-elektrische auto's?



Tot op heden is echter nog onduidelijk of natuurlijke waterstof op grote schaal commercieel kan worden geëxploiteerd. Zo lijkt het altijd vermengd te zijn met andere gassen zoals methaan, waarvan het moet worden gescheiden. Maar als het op korte termijn wél lukt, kunnen veel autofabrikanten hun waterstofplannen weer uit het ronde archief halen.



Voor alle merken die hun hele toekomst aan batterij-elektrische auto’s hebben opgehangen, kan het minder goed nieuws zijn. Maar goed, voorlopig is het nog een als-danverhaal, waarvan de uitkomst onzeker is. Spannend is het wel en daarom gaan we de ontwikkelingen zeker volgen.