BMW rijdt Audi en Mercedes eruit op de EV-markt

BMW deelt een forse tik uit aan zijn rivalen Audi en Mercedes. De verkoop van elektrische BMW's zit flink in de lift, terwijl de andere Duitse premiummerken juist moeite hebben hun EV's aan de man te brengen.

De verkoop van BMW's volledig elektrische modellen zoals de BMW i4 en BMW iX1 steeg met 22 procent tot 107.933 stuks in juni vergeleken met een jaar geleden. BMW denkt dat hun gevarieerde aanbod van elektrische sedans en SUV's een goed tegenwicht biedt aan de minder goede marktomstandigheden van dit moment.

Elektrische BMW's erg gewild



Die stijgende verkoop van elektrische BMW's is inderdaad opmerkelijk in een markt waar veel concurrenten moeite hebben om de verkoop van hun EV's op peil te houden, laat staan omhoog te stuwen. En het is niet voor het eerst dat BMW zich positief onderscheidt met de verkoop van zijn EV's.



Mercedes worstelt met zijn EV's



De resultaten stonden in scherp contrast met die van Mercedes. Dit merk gaf aan dat de verkoop van hun elektrische personenauto's met 25 procent was gedaald tot slechts 45.800 stuks. De autofabrikant uit Stuttgart wees op zwakkere vraag op belangrijke afzetmarkten en de forse prijsverlagingen die veel concurrenten hebben doorgevoerd.

Het aandeel van volledig elektrische auto's in Mercedes' portfolio stond in het tweede kwartaal van 2024 op 9,2 procent en is daarmee flink gezakt ten opzichte van de 11,8 procent in heel 2023.

BMW tegen de negatieve stroom in



BMW lijkt helemaal geen last te hebben van verminderde belangstelling en ingetrokken belastingvoordeeltjes voor EV's. Het merk gaat juist tegen de Europese trend in, waar de verkoop van volledig elektrische auto's de afgelopen maanden is afgevlakt. Sterker nog, van alle verkochte BMW's steeg het aandeel van EV's van 14,7 procent over heel 2023 naar 17,4 procent in het tweede kwartaal van 2024.



Bij Audi bleven de leveringen van EV's in het tweede kwartaal stabiel op 41.000 exemplaren. Het aandeel EV's in Audi's portfolio bedraagt momenteel 9,4 procent, evenveel als over 2023 als geheel. De hoop op een kentering is bij Audi gevestigd op nieuwe modellen als de Audi Q6 e-tron en de A6 e-tron.



Meer elektrische Volkswagens en Audi's in China



De Volkswagen Groep als geheel meldde dat de verkoopcijfers van zijn elektrische modellen in Europa en de VS met 15 procent zijn gedaald in de eerste helft van 2024. De Duitse verkoopstatistieken zijn wat dat betreft tekenend voor de huidige problematische situatie van elektrische Volkswagens op het eigen continent.



Belangrijke troost voor de Volkswagen Groep: in China nam de vraag naar elektrische modellen van het bedrijf juist met 45 procent toe. Geen wonder dat het bedrijf zich zorgen maakt over de verhoging van de importtarieven voor Chinese auto's in de EU. Het bedrijf vreest voor tegenmaatregelen van de Chinese overheid.