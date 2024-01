Toyota-voorzitter voorspelt dat EV's het nooit gaan winnen van hybride auto's

Nieuws

Het wil nog steeds niet zo vlotten tussen Toyota en elektrische auto's. Voormalig topman Akio Toyoda heeft gezegd dat het marktaandeel van EV's nooit meer dan 30 procent zal zijn. Sterker nog: de huidige Toyota-voorzitter ziet de personenauto met alleen een verbrandingsmotor helemaal niet verdwijnen.

Dat het nog niet zo botert tussen Toyota en EV's is bij de mensen die regelmatig onze site bezoeken inmiddels wel bekend. Vorig jaar registreerde Toyota wereldwijd bijna 9,4 miljoen voertuigen (inclusief Lexus), maar slechts 1 procent hiervan is volledig elektrisch. Dat zijn er dus 94.000. Hoe weinig dat is, merk je als je de Nederlandse EV-verkopen van vorig jaar erbij pakt. Dat zijn er meer, namelijk bijna 114.000.

Dat andere grote automerk (Volkswagen) verkocht vorig jaar meer dan 394.000 EV's. BMW, Hyundai, Mercedes en Volvo doen het nog beter.

Maak je geen zorgen: achter de schermen werkt Toyota keihard aan een nieuwe generatie EV-modellen, maar helemaal elektrisch zal het merk voorlopig niet worden. Wat Volvo-topman Jim Rowan bij hoog en laag ook beweert in het onderstaande bericht.

EV-aandeel niet boven 30 procent

Per 2030 wil Volvo alleen maar elektrische auto's aanbieden, maar dat zal bij Toyota niet gebeuren. Volgens de doorgaans goed ingelichte site elektrec.co heeft Akio Toyoda gezegd dat hij het niet ziet gebeuren dat het marktaandeel van EV's ooit boven de 30 procent uitkomt, 'ongeacht welke vooruitgang EV's ook boeken'.

Dan hebben we het over wereldwijd, want in Noorwegen hebben nieuwe EV's al een marktaandeel van ruim 82 procent. En ook Zweden en Nederland zitten boven de prognose van Toyoda, namelijk 32 respectievelijk 30,8 procent. Overigens is Toyoda tegenwoordig de voorzitter van de raad van bestuur bij Toyota en heeft hij dus nog wat in de melk te brokkelen.

Hybride auto of waterstofauto

Waar gaan al die andere automobilisten dan in rijden? Volgens Toyoda in een hybride auto of een waterstofauto. En als dit niet het geval is, dan wel in een auto met een verbrandingsmotor die op waterstof rijdt.

Het gerenommeerde onderzoeksbureau BloombergNEF is het niet eens met de kleinzoon van Toyota-oprichter Kiichiro Toyoda. Het voorspelt dat in 2040 40 procent van alle nieuwverkopen een EV is. En dat 44 procent van alle auto's die op de weg rijden daadwerkelijk een EV is. Zodra het 2040 is, komen we er bij je op terug.