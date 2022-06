Toyota GR Supra MT review - Waarom een handbak de Japanse sportwagen nóg beter maakt

Een menselijke ziel weegt 21,3 gram, beweerde de Amerikaanse dokter Duncan MacDougall. Maar wetenschappers hebben inmiddels zo vaak op zijn experiment uit 1907 geschoten, dat er geen flard van heel is gebleven. Wat we wél zeker weten, is dat de ziel van de nieuwe GR Supra MT precies 200 gram weegt: het gewicht van zijn pookknop. Hoe die schakelt? Dat lees je in onze Toyota GR Supra MT-review.

Wat is opvallend aan de Toyota GR Supra MT?

Dat Toyota zo veel moeite heeft gedaan om de Supra met handbak te ontwikkelen. Want dat is niet simpelweg een kwestie van achttraps automaat eruit, manuele transmissie erin. Bij BMW is bijvoorbeeld geen geschikte versnellingsbak beschikbaar. De Toyota GR Supra is onderhuids gelijk aan de Z4, maar de handbak die BMW in een aantal landen in het instapmodel levert, kan het vermogen van de Japanner niet aan. Zijn turbo-V6 met 340 pk en 500 Nm zou het mechaniek meteen aan gort rijden.

Toyota moest dus gaan shoppen bij toeleverancier ZF, waar de fabrikant zijn eigen versnellingsbak heeft samengesteld uit reeds beschikbare componenten. Een standaardexemplaar paste niet. In het interieur van de Supra moest ook het een en ander worden gewijzigd. Bijvoorbeeld: de schakelpook kon niet op de plek van de keuzehendel van de automaat, anders zou de bestuurder zijn hand tegen de middenconsole stoten tijdens het schakelen. Zelfs over het gewicht van de pookknop hebben ze bij Toyota nagedacht. 68 gram is te licht, zo ondervonden testrijders, 137 gram niet gewichtig genoeg en 200 gram precies goed.

Wat is goed aan de Toyota GR Supra MT?

Toyota heeft gekozen voor een korte pook, die je met machtige klikklak-slagen van verzet naar verzet schuift, alsof je hand is vastgeklonken aan het H-patroon. Zo moet een handbak in een sportauto zijn! Stevig en precies, als de grendel van een jachtgeweer, waarmee een sluipschutter in een tiende van een seconde een kogel in de loop laadt. Zes kogels in dit geval, stampende zuigers die door de speakers van het geluidssysteem helaas een té kunstmatige sound produceren.

Toyota’s nieuwe transmissie helpt de bestuurder een beetje, door bij het opschakelen met het koppel te spelen voor een zo soepel mogelijke overgang en bij het terugschakelen tussengas te geven. Dat werkt perfect, maar voor de puristen is er toch een uitknop. Daarbij profiteert de GR Supra Manual Transmission van enkele verbeteringen aan het onderstel, die op de korte termijn ook naar de andere Supra-modellen komen.

Waren ze nodig? Niet per se. De GR Supra is en blijft een perfect uitgebalanceerde bochtenverslinder, die op het circuit met genoegen meterslange bandensporen neerlegt. De kersverse handbak geeft je daarbij alleen nóg meer controle. En als je daar niet voor zwicht, dan heeft de Supra MT je altijd nog een paar cosmetische zaken te bieden: een kek rood logo op zijn achterwerk, bruin leer in de cabine en drie nieuwe carrosseriekleuren.

Altijd op de hoogte blijven van onze tests en rij-impressies?

Aanmelden

Meld je aan voor de wekelijkse Auto Review-nieuwsbrief

De handgeschakelde Supra is zo'n 12 kilo lichter dan een vergelijkbare versie met automaat. Op de sprint naar 100 km/h is hij desondanks niet sneller. Als je als een razende met de pook roert, zit je in 4,6 seconden op 100 km/h. Indrukwekkend, maar de automatische Supra is 0,3 seconden sneller. Dreigt de tellernaald voorbij de 250 km/h te schieten, dan wordt bij beide de zescilinder voorin beteugeld door een begrenzer.

Wat kan beter aan de Toyota GR Supra MT?

Weinig. Het uiterlijk kan niet je smaak zijn, met al die neproosters her en der. Al lijkt ons het grootste bezwaar tegen de Toyota GR Supra MT de aanwezigheid van een dorstige zescilindermotor. Het WLTP-verbruik van 1 op 11,5 haal je in de praktijk nooit, dus sta je om de haverklap aan de pomp, peperdure benzine te tanken. Ouch!

Wanneer komt de Toyota GR Supra MT en wat kost-ie?

Toyota haalt de handgeschakelde Supra na de zomervakantie naar Nederland. Hij is alleen leverbaar als V6. Wat zijn vanafprijs wordt, is nog niet bekend. Voor een Supra 3.0 met automaat betaal je minimaal 89.395 euro. Je kunt ook voor de versie met 2,0-liter viercilinder gaan. Die heeft een vermogen van 258 pk, gaat in 5,3 seconden naar 100 km/h en haalt eveneens een top van 250 km/h. Hij is bovendien zo'n 15.000 euro goedkoper, met een instapprijs van 65.995 euro.

Wat vind ikzelf van de Toyota GR Supra MT?

De GR Supra is een bijzonder fijne sportwagen, die te weinig waardering krijgt van het Nederlandse koperspubliek. Toyota is niet zo’n klinkende naam als BMW, maar laat je daardoor niet tegenhouden. De dynamische kwaliteiten van de GR Supra zijn boven iedere twijfel verheven. Voor een extra dosis beleving zorgt de nieuwe handbak, die je nóg meer betrekt bij het rijden. Laat staan dus, die automaat.