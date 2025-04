In deze 5 gevallen kun je als ondernemer beter een bestelwagen huren

Nieuws

Voor veel ondernemers is een bestelwagen onmisbaar. Maar wanneer is het slimmer om een bestelwagen te huren in plaats van er één aan te schaffen of leasen? In dit artikel zetten we 5 overwegingen op een rij.

1. Tijdelijke piek of project

Heb je tijdelijk extra capaciteit nodig vanwege een drukke periode of een specifiek project? Dan is het huren van een bestelwagen vaak de meest flexibele oplossing. Denk aan een seizoensgebonden piek in bestellingen of een klus op locatie waarvoor je extra materiaal moet vervoeren. Met een huurbus ben je snel op weg zonder langdurige verplichtingen.

2. Onverwachte uitval van je eigen bestelwagen

Staat je eigen bedrijfswagen plots stil door pech of groot onderhoud? En heeft jouw autobedrijf geen regeling voor vervangend vervoer? Met een huurbestelwagen blijf je gewoon operationeel. Veel verhuurders bieden zelfs een spoedservice, zodat je zonder veel vertraging je werkzaamheden kunt voortzetten. Zeker voor zzp’ers en mkb’ers is dat essentieel om omzetverlies te voorkomen.

3. Testen van een nieuw model

Overweeg je de aanschaf van een andere bestelwagen en is dit model te huur? Dan kan een korte huurperiode uitkomst bieden om een bepaald model in de praktijk te testen. Zo ervaar je zelf hoe de laadruimte, het rijcomfort en het brandstofverbruik zich verhouden tot je wensen – zonder een hoge, langlopende investering.

4. Flexibel blijven zonder vaste lasten

Een bestelwagen kopen of leasen brengt vaste lasten met zich mee: afschrijving, verzekering, onderhoud en belasting. Als je niet dagelijks een wagen nodig hebt, kunnen die kosten behoorlijk drukken op je winst. Door af en toe te huren, betaal je alleen voor wat je gebruikt – ideaal voor ondernemers met wisselende mobiliteitsbehoeften.

5. Bestelwagen huren met of zonder bedrijfslogo?

Verhuurders bieden soms de mogelijkheid om een bestelwagen van jouw bedrijfslogo te voorzien, zelfs voor korte huurperiodes. Zo kom je professioneel voor de dag én maak je onderweg reclame. Informeer naar de opties bij jouw verhuurbedrijf. Soms kan het ook juist een extra reden zijn om een anonieme bus te huren. Bijvoorbeeld wanneer je kostbare spullen vervoert en dit niet met schreeuwletters bekend wilt maken.

Tip: vergelijk verhuurbedrijven

Het huren van een bestelwagen is vooral zinvol als je behoefte hebt aan flexibiliteit, tijdelijke uitbreiding of een praktische oplossing bij uitval. Voor ondernemers die hun wagenpark slim en kostenefficiënt willen beheren, is huren een interessante keus. Maar doe eerst wat huiswerk: vergelijk verhuurders, bekijk de voorwaarden en kies een bestelwagen die past bij jouw werkzaamheden. Goed vooronderzoek kan geld besparen.