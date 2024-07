Europese bestelwagenregistraties flink in de lift: +15 procent

Nieuws

De verkopen van bestelwagens in de Europese Unie hebben het eerste halfjaar van 2024 een flinke boost gekregen. In totaal werden 840.409 busjes op kenteken gezet. Een plus van 15 procent. Nederland deed het nog beter, met ruim 21 procent. En daar is best een verklaring voor.

Cijfers van ACEA, de Europese

Van de 840.409 in Europa op kenteken gezette bedrijfswagens, kregen er 45.939 een Nederlands kenteken. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode 37.838. Dit blijkt uit vandaag gepresenteerde cijfers van ACEA, de Europese belangenorganisatie van autofabrikanten.

Vooral dieselmotoren geregistreerd

Grofweg betekent dit voor Nederland een vijfde meer verkopen ten opzichte van 2023. Dit komt vooral op het conto van de dieselversies: hier stegen de registraties met maar liefst 84,7 procent. In slechts 10,9 procent van de registraties werd gekozen voor elektrisch.

Verklaarbaar plaatje door afschaffing bpm-vrijstelling (2025)

Geen lekker plaatje voor de transitie naar elektrisch rijden, maar wel verklaarbaar. Per 1 januari 2025 betaal je voor een dieselbus bpm, wat flinke prijsstijgingen oplevert. Wie nu toeslaat, ontloopt de bpm-verhoging.

Zero-emissiezones per januari 2025 spelen ook mee in dieselverkopen

Daarnaast openen veel gemeenten op 1 januari 2025 een zero-emissiezone in hun centra. Heb je een Euro 6-bus die vóór die datum op kenteken is gezet, dan krijg je ontheffing voor die zones tot 2028. Is je bus van 1 januari 2025 of later, dan kom je er niet meer in. Ook dit is een reden waarom het op dit moment extra druk is bij de bedrijfswagendealer.

Europese registraties EV nog geen zes procent.

In tegenstelling tot Nederland, waar EV bijna 11 procent van de registraties vertegenwoordigt, wordt Europawijd slechts 5,8 procent als elektrisch geregistreerd. Wat diesel betreft, vertoont Europa met 84,3 procent een zelfde beeld als Nederland.