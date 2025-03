Slimme technologie in bestelwagens: minder in de garage en besparen op kosten

PARTNERBIJDRAGE

De wereld van bestelwagens staat niet stil. Waar we vroeger vooral keken naar laadruimte, trekvermogen en brandstofverbruik, draait het tegenwoordig steeds vaker om slimme technologie. Maken deze innovaties het werk makkelijker, veiliger en efficiënter? We nemen een kijkje onder de digitale motorkap.

Telematica: de ruggengraat van slimme bestelwagens

Telematica is een van de belangrijkste technologische ontwikkelingen in de transportsector. Met een slim systeem dat real-time data verzamelt over de prestaties van de wagen, rijstijl en routeoptimalisatie, kunnen bedrijven efficiënter werken en kosten besparen. Denk aan brandstofverbruik, onderhoudsindicaties en zelfs meldingen als een voertuig van de geplande route afwijkt.

Voor fleetmanagers is telematica een goudmijn. Ze kunnen op afstand monitoren waar hun wagens zich bevinden, hoe zuinig er wordt gereden en wanneer een voertuig toe is aan onderhoud. Dit voorkomt onverwachte stilstand en bespaart op reparatiekosten. Bovendien helpt het chauffeurs met real-time navigatie en waarschuwingen voor druk verkeer of wegwerkzaamheden.

FORDLiive: maximale uptime voor je bedrijfswagen

Een specifiek voorbeeld van slimme technologie in bestelwagens is het FORDLiive-systeem van Ford. Dit connected uptime-systeem is ontworpen om de productiviteit van je bedrijfswagen te maximaliseren door stilstand te minimaliseren. In verschillende FordLiive Hubs, verspreid over Europa, monitort Ford de beschikbare real-time voertuiggegevens van deelnemers.

15.000 uitvaldagen voorkomen met FordLiive

Met het monitoren houdt FORDLiive de gezondheid van je voertuig in de gaten en plant indien nodig proactief onderhoud. Hierdoor kunnen potentiële problemen vroegtijdig worden opgespoord en opgelost, wat onverwachte stilstand voorkomt. In het eerste half jaar dat de dienst operationeel was, wist het al 15.000 uitvaldagen te voorkomen voor klanten.

Bovendien biedt het systeem inzicht in onderhoudsbehoeften en ondersteunt het bij het efficiënt plannen van serviceafspraken, zodat je bedrijfswagen zo veel mogelijk op de weg blijft.

De voordelen voor ondernemers en chauffeurs

De integratie van slimme technologieën in bestelwagens heeft duidelijke voordelen. Bedrijven kunnen efficiënter plannen, onderhoudskosten verlagen en hun voertuigen langer in topconditie houden. Chauffeurs profiteren van extra rijcomfort en een verhoogde veiligheid, waardoor stress en vermoeidheid verminderen.

Bovendien spelen deze innovaties in op de steeds strengere milieueisen. Door optimalisatie van routes en rijgedrag kunnen brandstofkosten worden gedrukt en CO₂-uitstoot worden verlaagd. En met de opkomst van elektrische bestelwagens wordt slimme software nóg belangrijker om actieradius en laadmomenten optimaal te beheren.

Ford Pro Software

Slimme technologie heeft de toekomst. Het is op veel terreinen een waardevolle toevoeging. Wil je weten hoe Ford Pro jouw bedrijf kan ondersteunen, lees dan meer over Ford Pro Software.