Bijna helft ondernemers maakt zich zorgen over zero-emissiezones

Nieuws

De zero-emissiezones zijn een zorgenkindje voor 43 procent van de mkb-ondernemers en zzp’ers. Dit blijkt uit onderzoek van ANWB Zakelijk onder 497 respondenten.



Vanaf 1 januari 2025 mogen gemeenten hun centrum tot zero-emissiezone verklaren. Bijna twintig grotere gemeenten hebben al aangegeven dit te doen, in de loop van 2025 en 2026 volgen er nog zo’n tien. Elektrische bestelwagens mogen altijd naar binnen. Voor benzine- en dieselversies gelden andere regels, maar hoe dan ook: voor brandstofmotoren is het centrumbezoek per 2028 echt afgelopen.

Ondernemers die veel in een stadscentrum moeten zijn, kunnen met elektrische bussen dus altijd rekenen op toegang. Dat lijkt eenvoudiger gezegd dan gedaan. Volgens Patrick van Weert, productmanager bij ANWB Zakelijk, vergt de overstap naar elektrisch niet alleen uitzoekwerk en geregel, maar ook een investering. Vandaar dat 43 procent van de ondernemers zich zorgen maakt.

Daarnaast staan, zo blijkt uit het onderzoek, veel ondernemers niet te springen om een elektrische bestelwagen te kopen. Maar als de aanschaf onvermijdelijk is, dan zou 34 procent van hen kiezen voor leasing. 27 procent verwacht het geld uit eigen zak te kunnen halen.

SEBA-subsidie is belangrijk bij aanschaf elektrische bus

Subsidies blijven overigens belangrijk, want 22 procent rekent hier op als deel van de investering in elektrisch vervoer. Helaas is de SEBA-subsidiepot van de overheid op dit moment leeg voor 2024. Mogelijk komt er nog een tweede deel tot eind van het jaar. Wanneer dat zo is, laten we dat hier bij Auto Review Bedrijfswagens natuurlijk meteen weten. In 2025 komt er in elk geval geen subsidie meer.