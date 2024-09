BYD E-Vali: hoe je zonder de achterdeur te openen zo de laadruimte inloopt

Nieuws

BYD kennen we vooral van zijn elektrische personenauto's zoals de BYD Seal. Maar het Chinese merk wil ook de elektrische bedrijfswagenmarkt veroveren. Het heeft al de ETP3 en nu is daar de BYD E-Vali. Een gigant van een bedrijfsbus, maar niet alles is groot aan de BYD E-Vali.

De BYD E-Vali is een serieus grote bestelwagen met laadvolumes tot 17,9 kubieke meter voor de bijna zeven meter lange 4,25 tons uitvoering. Hou je het liever bij 3,5 ton, bijvoorbeeld omdat dit probleemloos bestuurbaar is met een B-rijbewijs, dan heb je nog altijd een forse laadruimte van 13,9 kubieke meter om te vullen.

De 3,5-tonversie heeft een laadgewicht van 700 kilogram (1450 kilogram bij de 4,25 ton). Deze ‘kleine’ BYD E-Vali meet overigens nog altijd bijna zes meter en is daarmee ook niet bepaald een klein duimpje te noemen.

BYD E-Vali: tot 250 km actieradius

Hoe groot en ruim de BYD E-Vali ook is, de elektrische bestelbus is vooral bedoeld voor zogeheten last-mile delivery-klusjes, zoals het bezorgen van pakketten in de stad. Vandaar dat de bus geen grote actieradius heeft. Al kan dat ook te maken hebben met de stroomlijn van een zeecontainer.

De actieradius van de BYD E-Vali ligt tussen de 220 en 250 kilometer (WLTP). De topsnelheid is begrensd op 120 km/h voor de vierwielaangedreven versie en 90 km/h voor de versie met voorwielaandrijving. Beiden maken gebruik van een 80,6 kWh-accupakket dat in 30 minuten op te laden is (10-80 procent). Snelladen kan tot 180 kW.

Opvallend zijn de schuifdeur in het bestuurderscompartiment waardoor de bestuurder rechtstreeks de laadruimte in kan lopen. En dat lopen mag je volgens BYD letterlijk nemen omdat de daklijn meer dan voldoende hoog is. Moet de administratie worden bijgewerkt, dan kan een rugleuning van de stoel worden omgeklapt om als bureautje te dienen.

BYD E-Vali naar Nederland?

Of en wanneer de BYD E-Vali naar Nederland komt, is nog niet bekend. Maar we houden je op de hoogte. Een elektrische bedrijfswagen die iets slims met deuren doet, is overigens niet nieuw. Check de onderstaande Maxus eDeliver 5 maar eens.