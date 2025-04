Isuzu D-Max EV (2025): 263 km actieradius, als je maar één ding laat

Nieuws

De Isuzu D-Max EV, de volledig elektrische versie van de al bestaande pick-up met dieselmotor, is te bestellen vanaf 68.990 euro, exclusief btw. De Isuzu D-Max EV heeft 4x4, maar om van de maximale actieradius te profiteren, kun je dat misschien beter maar vergeten.

Isuzu D-Max EV (2025) is welkom in zero-emissiezones

De elektrische Isuzu D-Max biedt een prima rijbereik van 263 km (WLTP gecombineerd). Ruim voldoende voor de gemiddelde afstand die een ondernemer volgens het CBS per dag rijdt. Bovendien is hij welkom in de zero-emissiezones, wat een fraai pluspunt is.

Of de 67 kWh lithium-ion batterij de actieradius waar kan maken, moet de praktijk uitwijzen. De EV heeft een maximaal trekvermogen van 3500 kilogram en een laadvermogen van, afhankelijk van de uitvoering, maximaal 1010 of 1055 kilogram. Volbeladen door de modder ploegen heeft vast invloed op het rijbereik. Wie zo ver mogelijk op een batterijlading wil rijden, laat dit dus wel uit zijn hoofd.

Uitstekende terreincapaciteiten

Dat door de modder ploegen is overigens geen probleem: de Isuzu D-Max diesel staat bekend om zijn uitstekende terreincapaciteiten. Het vermogen (177 pk) en koppel (325 Nm), die dankzij de elektrische aandrijflijn vanaf nul beschikbaar zijn, zijn hoog genoeg om offroad goed van pas te komen. Maar zoals gezegd is dit geploeter ongetwijfeld wel van invloed op de totale actieradius.



De keuze: Extended Cab en Double Cab

De D-Max EV is beschikbaar in twee cabinevarianten:

Extended Cab: extra laadruimte in de cabine, maximaal 1055 kg laadvermogen

Double Cab: meer zitplaatsen met achterbank, laadvermogen van 1010 kg

Met een voertuigengte van 5,28 meter, breedte van 1,96 meter en hoogte van 1,81 meter biedt de D-Max EV een ruime laadbak. De Extended Cab is met 2305 kg iets lichter dan de Double Cab (2350 kg), wat zorgt voor het hogere laadvermogen.

Uitvoeringen en prijzen Isuzu D-Max EV (2025)

De Isuzu D-Max EV wordt geleverd in vier uitvoeringen:

Extended Cab LSX – 68.990 euro

Extended Cab V-Cross – 73.490 euro

Double Cab LSX – 69.990 euro

Double Cab V-Cross – 74.490 euro

De basisuitvoering is uitgerust met onder andere Bi-LED-koplampen, mistlampen, stoelverwarming, lederen bekleding, een 7-inch digitaal instrumentarium en een 8-inch infotainmentscherm, voorzien van Android Auto en Apple CarPlay. De V-Cross-versie voegt hier een 9-inch infotainmentscherm en extra USB-C-aansluitingen aan toe.

8 jaar garantie op batterij Isuzu D-Max EV

Isuzu levert de D-Max EV met 5 jaar of 100.000 km garantie. De batterij heeft een garantie van 8 jaar of 160.000 km. De Isuzu D-Max EV is per direct te bestellen bij Isuzu-dealers in Nederland. Levering start in oktober 2025. Dan zullen we de actieradius in praktijk testen. Alle prijzen zijn exclusief btw.