Laat je niet foppen door ‘gulle’ automerken: deze systemen zitten verplicht op nieuwe auto’s

In brochures en prijslijsten sommen autofabrikanten graag op welke systemen allemaal over jouw veiligheid waken. Alleen hebben veel van die systemen weinig met de gulheid van de autofabrikant van doen. Ze zijn gewoon verplicht.

Al 20 jaar is het antiblokkeersysteem voor de remmen (ABS) een verplicht veiligheidsonderdeel op alle nieuw verkochte auto’s in de EU. Sinds 2014 moet elke nieuwe auto die hier op de markt komt ook ESP (elektronisch stabiliteitsprogramma) aan boord hebben. Dit systeem kan je voor ongelukken behoeden als het in bochten of bij plotselinge uitwijkmanoeuvres mis dreig te gaan. Hoe waardevol dit systeem kan zijn, weten we vooral sinds de eerste Mercedes A-klasse zonder ESP hopeloos faalde bij de Zweedse elandtest.

Van koffiekopje tot rem- en stuuringrepen

Sinds 2004 en 2014 zijn talloze nieuwe systemen bedacht die over onze veiligheid in de auto waken. Meestal waren het dure merken die ermee begonnen. Zo herinneren we ons nog het vriendelijke koffiekopsymbooltje in Mercedessen. Hiermee liet de auto weten dat je rijgedrag wat rafelig werd en het wellicht tijd was om even te pauzeren. Parkeersensoren en achteruitrijcamera’s? Handig!

Maar wat voorheen luxe was, is tegenwoordig vaak verplicht. Met andere woorden: de enorme opsomming in folders en prijslijsten is voor een belangrijk deel te danken aan wetgeving. De volgende systemen zijn verplicht in nieuwe modellen die sinds 7 juli 2024 op de markt zijn gekomen. Ze gelden dus niet allemaal voor auto’s die al voor de datum werden verkocht.

Intelligent speed assistance (ISA) – Waarschuwt met geluidssignalen als bestuurder de lokale maximumsnelheid overschrijdt

Advanced Emergency Braking – Automatische noodremfunctie voorkomt aanrijdingen met auto's, fietsers en voetgangers



Parkeersensoren achter of achteruitrijcamera – Waarschuwing met visuele signalen en geluiden voor obstakels achter de auto

Advanced Driver Distraction Warning – Houdt met camera's de oogbewegingen van de bestuurder in de gaten. Waarschuwt met geluiddsignalen als de bestuurder bij een snelheid van 50 km/h of hoger gedurende 3,5 seconden niet op de weg let. Bij 20 tot 50 km/h volgt de waarschuwing na 6 seconden.

Lane Keeping Assistance – Waarschuwt bestuurder met een combinatie van minimaal twee signalen door middel van geluiden, visuele waarschuwingen en trillingen als de auto bij snelheden tussen 65 en 130 km/h onbedoeld de rijstrook dreigt te verlaten en past zo nodig stuurcorrecties toe

Emergency Stop Signal - Waarschuwt achteropkomend verkeer met fel knipperende remlichten bij een plotseling hard afremmen of een noodstop.

Event Data Recorder - 'Zwarte doos' die een hele reeks aan rijgegevens registreert en bewaart vlak voor, tijdens en na een ongeval. Denk daarbij aan de stand van de pedalen en het stuur, het motortoerental en de werking van ABS en ESP.

Veel van bovengenoemde systemen zijn door de bestuurder uit te schakelen. Dat moet elke keer dat de auto gestart wordt, opnieuw gebeuren. De Event Data Recorder laat zich niet buiten werking stellen.