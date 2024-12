Zo gaat de Kia EV3 helpen bij het ontlasten van overvol stroomnetwerk

Nieuws

De batterij speelt in elektrische auto’s een hoofdrol. Uiteraard om de auto te laten rijden, maar binnenkort zelfs om overbelasting van het stroomnetwerk te voorkomen.

Dat we de Kia EV3 hebben uitgeroepen tot onze Auto van het jaar, heeft niet alleen met zijn ruimte en rijeigenschappen te maken. Als het aan Kia ligt, gaan elektrische auto’s een grote rol spelen in de stroomvoorziening. Hun rol kan zelfs zo groot zijn dat het stroomnet veel minder snel overbelast raakt. Zo zitten we straks niet allemaal in het donker.

De relatie tussen EV’s en het stroomnetwerk is nu nog eenzijdig: de batterij van de auto heeft stroom nodig en het netwerk levert dat. Maar Kia is bezig om dat eenrichtingsverkeer te veranderen. De auto wordt onderdeel van het netwerk. Zo kun je in de toekomst koken met de stroom die de auto aan het huis levert. En dat is nog maar één onderdeel van Kia Charge.

Slim laden: zo werkt het

Slim laden gaat nu nog als volgt: je bepaalt via de app het tijdstip waarop de batterij van je auto opgeladen moet zijn. Je kiest bijvoorbeeld om te laden op prijs (piek, dal of dynamisch) of via de stroom die je via je zonnepanelen hebt opgewekt.

Maar er komt een nieuwe app aan. Dan wordt de batterij alleen opgeladen op het meest gunstige moment (dus tegen lage kosten). Dat gaat automatisch, je hoeft niet meer in te stellen wanneer dat gebeurt. Je bespaart volgens Kia tot 30 procent op je thuislaadkosten, omdat de auto alleen stroom krijgt als het stroomtarief het laagst is.





Geld verdienen aan je Kia EV3

De EV3 kan ook stroom afgeven, bijvoorbeeld voor het opladen van een elektrische fiets of barbecue op de camping; je elektrische auto fungeert als stopcontact. Zo kun je bijvoorbeeld makkelijk de auto stofzuigen.

Echt spannend wordt het als de auto onderdeel wordt van het elektriciteitsnet. De Kia EV3 kan dan gebruikt worden als thuisbatterij om zonnestroom op te slaan, zodat je dit later weer kan gebruiken (Vehicle-to-home, V2H). Dan kun je zelfs geld verdienen aan je auto.

Het wordt extra interessant als de auto ook stroom terug kan geven aan het net (Vehicle-to-grid, V2G), bijvoorbeeld op momenten dat de zon niet schijnt of de wind onvoldoende waait. Hij levert dus rechtstreeks energie en daar krijgt de eigenaar van de auto geld voor. De EV3 heeft de techniek aan boord om aan het net terug te leveren, Kia is samen met netbeheerders en energiemaatschappijen bezig om het in de nabije toekomst voor elkaar te krijgen.

Maar misschien is nog wel het belangrijkste dat je je steentje bijdraagt aan de energietransitie. Die gaat dankzij jou en je elektrische Kia een beetje sneller.



