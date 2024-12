5 gadgets die je alleen bij de Kia EV3 vindt

Nieuws

Het aantal compacte elektrische SUV’s is allang niet meer op één hand te tellen. Maar de volgende 5 geinige én handige gadgets van de Kia EV3 vind je bij geen enkel ander merk.

1: uitschuifbaar tafeltje

De Kia EV3 heeft een tafeltje (Plus Advanced, GT-Line en GT-PlusLine). Het zit tussen de voorstoelen en is uitschuifbaar. Je kunt er een schrijfblok op leggen en notities maken. Of je rechter arm op laten rusten. Een beker koffie blijft erop staan en terwijl jij geniet van elke slok, laadt de batterij op. Onder het tafeltje vind je extra opbergruimte, bijvoorbeeld voor een pak koffiekoekjes.

2: relaxfunctie voor de stoelen

De Kia EV3 GT-PlusLine is uitgerust met voorstoelen met een relaxfunctie. Denk aan een riant verstelbare stoel in de businessclass van een vliegtuig en je hebt een aardig idee van wat Kia hiermee bedoelt. Je kunt heerlijk achterover liggen. Dat is zo relaxed dat je het bijna jammer vindt dat de batterij aan de snellader al in minder dan een halfuur vol zit.

3: one pedal drive 3.0

Rijden met één pedaal is niks nieuws voor een EV. Maar met i-Pedal 3.0 van de Kia EV3 kun je dit ook doen als je achteruit rijdt. Je hoeft dus niet zelf te remmen om tot een volledige stop te komen. Verder kun je de mate van regeneratie zelf aanpassen; voorheen was dit mogelijk met maar één stand.

4: digitale portemonnee

Met de Kia Connect App kun je de EV3 op afstand verwarmen en koelen, het verbruik controleren en checken of je auto op slot staat. Dat hebben andere merken ook. Maar met de Kia Pay-dienst fungeert de app ook als digitale portemonnee. Hiermee kun je aankopen doen in de Kia Connect Store. Zoals software-updates en streamingsdiensten. Ook kun je hiermee betalen voor openbaar parkeren.

5: achter smaller dan voor

De aerodynamica van de Kia EV3 heeft veel aandacht gekregen. Dat gebeurt bij andere EV’s ook, maar Kia gaat nog een stapje verder. Met het blote oog zie je het niet, maar de carrosserie bij de achterste wielkasten is smaller dan voor. Hierdoor ontstaat de vorm van een boot en dat is gunstig voor de stroomlijn. Vandaar dat de Kia EV3 een actieradius tot 605 kilometer heeft.