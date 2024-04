Chinees automerk Seres is terug na valse start en komt met goedkope EV

Nieuws

Drie jaar geleden reden we met de elektrische Seres 3, maar daarna hoorden we nooit meer iets van het Chinese merk. Nu wordt de stilte doorbroken en kondigt het merk nog twee modellen aan voor 2024: de Seres 5 en Seres 7. We blikken terug en kijken vooruit.

Seres, er gaat niet meteen een belletje rinkelen.

Een kleine opfrisser. Seres Motors is een Chinees Amerikaanse autoproducent, opgericht in 2016 in Silicon Valley (VS). Medeoprichter van Tesla, Martin Eberhard, speelde als strategisch adviseur een belangrijke rol in het opzetten van het nieuwe merk. Inmiddels is Seres wel echt Chinees. De productie werd in 2019 naar China verplaatst en ook het hoofdkantoor staat er.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

De Seres 3 was hier al te koop, toch?

Klopt, in 2021 werd hij geïntroduceerd. De Chinezen hadden grote plannen, datzelfde jaar hadden ook de grotere Seres 5 (een crossover) en de nog grotere Seres 7 (een SUV) naar Nederland moeten komen. Maar het avontuur van Seres in Nederland was kort en ging als een nachtkaars uit. De kans dat je er nu een ziet rijden, is bijzonder klein. Het merk wist maar enkele tientallen auto’s te verkopen.

Pas dit jaar komen de Seres 5 en Seres 7 daadwerkelijk op de Nederlandse markt en krijgt de Seres 3 een tweede kans. Daarover verderop meer.



Wat is er nu anders bij Seres?

In 2021 besloot een aantal Suzuki-dealers om zich te verenigen en samen de Seres-import te gaan verzorgen. Ze verenigden zich in de Green Mobility Group Europe (GMGE). Dat werd geen succes.

Nu is de import in handen van Astara. In België is het bedrijf met meer dan 3000 werknemers bekender dan in Nederland, daar verzorgt het ook de import van Hyundai, Suzuki en MG. Naast Seres, is Astara in Nederland importeur van KGM, het voormalige SsangYong.



Weten of Seres nu wel slaagt? Met onze gratis wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte!



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Maakte de oude Seres 3 een verpletterende indruk?

Nee. We reden er in 2021 mee en dat was geen succes. Sterker nog, we hebben hachelijke momenten beleefd in de elektrische Seres 3. Op een ochtend wilden we een afstand van 11 kilometer afleggen. Na het starten, gaf de Seres 3 aan dat hij een accucapaciteit van 15 procent had en een actieradius van 67 kilometer.

“Een oude dame op een fiets kijkt ons meewarig aan terwijl ze ons inhaalt.”

Dat moesten we in theorie dus makkelijk halen. Maar de Seres 3 had al na 5 kilometer rijden weinig zin meer om zich in te spannen. Bij het stoplicht accelereerde hij zo traag van 0 naar 80 km/h dat de achterligger vervaarlijk dicht in de binnenspiegel naderde. Alle fut was uit de motor. Een oude dame op een fiets (niet elektrisch) keek ons meewarig aan terwijl ze ons inhaalde.

Bij 11 procent lading verscheen een bericht in het display: please charge. Vanaf dat moment gaf de accu de pijp echt aan Maarten. Met veel pijn en moeite bereikten we op kruipsnelheid en met een sliert auto’s achter ons een laadpaal. Met nog altijd die 11 procent accucapaciteit. Onze ervaring bij andere elektrische auto’s is dat pas bij een acculading van 5 procent de noodloopeigenschappen in werking treden.

En de nieuwe Seres 3 (2024)?

Die lijkt nog op de oude. Hij is nog altijd ruim 4,3 meter lang en ook het uiterlijk is wel te herleiden tot de Seres 3 van 2021. Maar de Chinezen hebben niet stilgezeten. Het interieur ging op de schop. Inmiddels is de Seres 3 voorzien van twee draadloze telefoonopladers en Apple CarPlay en Android Auto. Ook heeft-ie weer een echte automaathendel, in plaats van de draaiknop uit het oude model.

Motorisch veranderde er niets; de Seres 3 heeft 163 pk, een batterij van 54 kWh en een actieradius van 331 kilometer. Snelladen gaat met 56 kW, dat is tegenwoordig best traag. De top van 155 km/h is wel weer prima voor Nederland. Hopelijk heeft Seres in de tussentijd iets aan de batterijcapaciteit gedaan, zodat-ie niet meer totaal onverwacht in de noodloop schiet.

Wat de prijs van de Seres 3?

Goed nieuws: de Seres 3 is goedkoper dan vroeger. In 2021 betaalde je 37.995 euro, nu maar 33.995 euro. Daar gaat nog SEPP-subsidie vanaf, waardoor je uiteindelijk 30.000 euro mag aftikken. Voor een EV is dat niet veel geld. Zeker niet als je kijk naar de standaarduitrusting; leren bekleding, een 360-gradencamera, een schuif-/panoramadak en elektrisch verstelbare stoelen krijg je allemaal voor nop.



Wat heeft Seres nog meer in het vat?

Ook de 4,71 meter lange Seres 5 komt eindelijk naar Nederland, met drie jaar vertraging. Er komen vier versies, twee met vierwielaandrijving en een waarbij alleen de achterwielen worden aangedreven. De specs van de Seres 5 Standard komen meer overeen met de huidige normen in de EV-wereld dan die van de Seres 3: een actieradius van 500 kilometer, een batterij van 80 kWh en snellaadmogelijkheden tot 120 kW.

De vierde versie van de Seres 5 is ene plug-in hybride, waarbij een 1,.5-liter turbomotor geassisteerd wordt door een elektromotor die zijn stroom haalt uit een 40 kW-batterij. Seres meldt een elektrische actieradius van liefst 150 kilometer. Exacte prijzen zijn niet bekend, maar Seres wil vast kwijt dat de vanafprijs onder de 50.000 euro blijft.

De ruim 5 meter lange Seres 7 is nog luxueuzer en komt alleen als PHEV op de markt, met dezelfde motoren als de Seres 5. De 7 is er ook als zeszitter en gaat 55.000 euro kosten.