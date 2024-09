Review Toyota Proace Max (2025): nu hoeft Toyota nooit meer ‘nee’ te verkopen

Nieuws

In het modellenaanbod van Toyota Professional zat een gapend gat van zes meter lang en tweeënhalf meter hoog. Met de komst van de Proace Max heeft Toyota ook voor de grootste klussen de juiste bussen.



Wat is opvallend aan de Toyota Proace Max (2025)?

De samenwerking van Toyota Professional met Stellantis begon in 2016 met de middelgrote Proace Worker (MDV) en in 2019 verscheen de compacte Proace City (CDV). In 2021 kwamen de elektrische versie van beide modellen op de markt en toen bleef het even stil.

Lange tijd had de bedrijfswagentak van Toyota geen grote lichte bedrijfswagen (HDV) in het assortiment en dat was opvallend. Hierdoor moesten ze drie van de tien klanten ‘nee’ verkopen. Met de komst van de Proace Max is het aanbod compleet.



Wat is goed aan de grootste Toyota Proace?

Elke klus vraagt om een andere bus. Daarom zijn er zes hoogte- en lengteconfiguraties om uit te kiezen: van L2H1 tot L4H3 (bus op foto’s: L3H2). Dan hebben we het over drie lengtes (5413 mm, 5998 mm en 6363 mm) en drie hoogtes (2254 mm, 2524 mm en 2764 mm). De laadvolumes variëren van 10 m3 tot 17 m3. Wat betekent dat de grootste Proace Max drie keer zoveel laadvolume heeft als de grootste Proace Worker …

De riante garantie van 10 jaar of 200.000 kilometer geldt trouwens voor alle fabrieksconversies. Behalve als gesloten bestelwagen en crew cab, is de Proace Max ook leverbaar als dropside en kipper conversie. De chassis cabine nodigt uit om een camperopbouw te timmeren en in Spanje te overwinteren.



Wij zitten achter het stuur van de elektrische Proace Max. Met 272 pk vermogen is-ie twee keer zo sterk als de elektrische Proace Worker (136 pk) en dat voel je. Hij versnelt zo soepel en rap, dat je het overige verkeer meestal te snel af bent. Dat maakt het een stuk makkelijker om de tot wel 6,40 meter lange bestelbus door de stad te manoeuvreren. Het geruis van de wind en de banden wordt behoorlijk vakkundig buiten de cabine gehouden.

Er zijn ook drie dieselmotoren beschikbaar met 120, 140 of 180 pk (allemaal 2,2 liter). Alleen de krachtigste twee zijn leverbaar met een achttraps automaat. Het maximale trekvermogen is 3000 kilo en het laadvermogen gaat tot 1500 kilo. De elektrische versies mogen net zoveel kilo’s verstouwen, maar iets minder kilo’s trekken (2400 kg).

Wat kan beter aan de Toyota Proace Max (2025)?

Het moderne dashboard met twee beeldschermen dat je hierboven ziet, is alleen standaard in de elektrische versies. Koop je een Proace Max Diesel, dan moet je bijbetalen. Doe je dat niet, dan wordt dat mooie 10-inch touchscreen in het midden verruilt door een piepklein kleurschermpje.

Nog een reden waarom je het moderne multimediasysteem niet wilt mislopen, is de geïntegreerde simkaart. Die opent niet alleen de internetdeur naar online navigatie en actuele verkeersinformatie, maar ook de mogelijkheid om de auto op afstand uit te lezen. De software die hiervoor nodig is, is alleen nog niet klaar en staat in de planning voor midden 2025.



Zo’n Proace Max in H3-formaat heeft gezien zijn afmetingen natuurlijk een stroomverbruik van heb ik jou daar. Bij ons holt het verbruik op de snelweg naar 30 kWh/100 km en pas wanneer we de bebouwde kom in duiken, daalt het naar een vriendelijker getal. Met andere woorden: het is enorm afhankelijk van je werkgebied of je de beloofde 420 kilometer uit de gigabatterij van 110 kWh gaat halen.

De standaard boordlader van 11 kW is een beetje magertjes, want zo kan opladen op de zaak wel 10 uur duren. Als je zo lang niet kunt wachten, moet je de bus met een krachtiger AC-lader van 22 kW bestellen en die wordt later in 2025 geïntroduceerd. Snelladen doet de elektrische bus met 150 kW en zo zit-ie in 55 minuten weer op 80 procent.

Wat moet je weten over de prijs van de Toyota Proace Max?

In Nederland worden de eerste exemplaren in het eerste kwartaal van 2025 verwacht. Prijzen worden dichter bij de marktintroductie bekendgemaakt.

Een lancering in 2025 betekent dat je voor de diesels bpm moet betalen. Toyota Professional pocht met een lage CO2-uitstoot van 198 g/km, maar evengoed zal het bijbehorende bpm-bedrag niet mals zijn.

We zijn ook benieuwd naar de prijs van de elektrische versie, want dat accupakket van 110 kWh is hoe dan ook een kostbare knaap. Rijden op stroom gaat dan weer gepaard met de nodige besparingen. Bij de vijftien Toyota Professional Centra die Nederland in 2025 krijgt, rekenen ze graag voor je uit wat de beste aandrijflijn voor jouw bus is.

Wat vind ikzelf van de elektrische Toyota Proace Max (2025)?

Het gemak waarmee je zelfs in de grootste Proace Max rijdt, heeft mij verrast. Hij is niet zo breed en dus blijven we netter binnen de witte lijnen dan de Tesla Model S-rijder voor ons. Dankzij de potige elektromotor ben je bij elk verkeerslicht vlot weg en hoef je niet hard te werken. Handmatig schakelen is er tenslotte niet bij en de besturing is erg licht.



De bediening is eenvoudig, want de keuzehendel van de automaat vind je op de tast. En voor de klimaatregeling gebruikt Toyota nog gewoon fysieke knoppen. De flippers achter het stuur zijn ook een welkome toevoeging. Hiermee regel je hoe krachtig de Proace Max afremt op de elektromotor zodra je het gaspedaal loslaat. De mate van regeneratie is tenslotte smaakgevoelig.