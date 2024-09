Iveco eMoovy (2025) voor markt tot 3,5 ton is sneller dan een Porsche

Nieuws

Iveco komt begin 2025 met de eMoovy, een elektrische chassis-cabine voor de markt tot 3,5 ton. Daarmee slankt het merk een ton af! Nog sensationeler: de eMoovy is in één opzicht sneller dan een Porsche Taycan.

Hoogstwaarschijnlijk komen Iveco-busjes je niet onbekend voor. De Daily rijdt immers al zo’n vier decennia rond. Maar wat je er aan de buitenkant niet aan afziet, is dat het ‘zware’ bussen zijn. Minimaal 3,5 ton, dus niet geschikt voor het B-rijbewijs.



Iveco eMoovy (2025) mag je rijden met je B-rijbewijs

In oktober gaan de orderboeken open voor de Iveco eMoovy (2025), Iveco’s toegangskaartje naar de populaire klasse tot 3,5 ton. Populair omdat je deze bussen mag rijden met een B-rijbewijs en een tachograaf niet verplicht is. Prijzen zijn nog niet bekend, maar volgen spoedig. De eerste leveringen staan gepland voor het eerste kwartaal van 2025.

Iveco levert alleen elektrische versies van de eMoovy, een bedrijfswagen die samen met Hyundai is ontwikkeld en in verschillende markten (niet in Nederland) ook als Hyundai Staria rondrijdt. In tegenstelling tot de Iveco eMoovy is de Hyundai Staria wel leverbaar met verbrandingsmotoren.

Iveco eMoovy laadt sneller dan een Porsche



Bij de eMoovy kan de klant kiezen uit twee accupakketten. Hetkleinste heeft een capaciteit van 63 kWh, maar er staat ook een batterij met 76 kWh in de prijslijst. Beide zijn gekoppeld aan een 215 pk en 350 Nm sterke elektromotor. Ruim voldoende voor stadsdistributie, de taak waarvoor de eMoovy vooral is ontwikkeld.

Verre ritten zijn ook goed te doen, dankzij de snellaadmogelijkheid tot 350 kW. Sterker nog, daarmee laadt de Iveco eMoovy sneller dan een Porsche Taycan, die tot 320 kW komt. Iveco belooft dat je de eMoovy in minder dan tien minuten 100 kilometer ‘bijtankt’. Gaat de bus 's avonds met de chauffeur mee naar huis, dan is een nachtje laden aan een huisstopcontact of (openbare) laadpaal eveneens mogelijk.

Met de Iveco eMoovy hoef je je ook niet druk te maken over zero-emissiezones. De elektrische eMoovy rijdt die milieuzones lachend binnen. De 76 kWh-versie beschikt bovendien over een actieradius van 320 km (WLTP-cyclus) en kan hierdoor heel wat pakjes afleveren op een dag. Mede dankzij een laadvolume van maximaal 10 kubieke meter en een laadvermogen van 1,5 ton.

De Iveco eMoovy beschikt bovendien over een Vehicle-to-Load (VTL) functie. Deze wordt niet alleen gebruikt voor een 230 V AC-voeding voor het aansluiten of opladen van apparatuur en machines. Ook kan deze worden gebruikt door carrosseriebouwers om opbouwen, zoals koelunits, van stroom te voorzien.

Test Iveco eMoovy

Hoe de eMoovy rijdt, zit en voelt zullen we later ontdekken tijdens een test.