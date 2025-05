Snelladen met een elektrische bus: let hierop!

Nieuws

Veel ondernemers kopen geen elektrische bus vanwege de lange laadtijden. Maar hoe erg is dat wachten eigenlijk? Tuurlijk, een tank diesel volgooien gaat sneller, maar een potje snelladen kan vaak ook al binnen het half uur. Koffietje erbij en even pauze. Welke bussen laden lekker snel?

Wat is snelladen?

Snelladen doe je met gelijkstroom (DC). Daarmee kun je in korte tijd een groot deel van je accu bijladen. Laden via een normaal AC-punt duurt uren, maar snelladen van 10 naar 80 procent kan in 30 tot 60 minuten. Handig voor wie snel weer verder moet.

Waar moet je op letten bij snelladen?

Laadsnelheid (kW): niet elke elektrische bestelwagen kan even snel laden. Hoe hoger het aantal kW dat je voertuig aankan, hoe sneller je kunt laden. Accucapaciteit: een grotere accu doet er met hetzelfde kW-snellaadvermogen langer over om te laden dan een accu met minder kWh. Houd hier rekening mee bij het plannen van ritten.

Laadinfrastructuur: controleer of er voldoende snellaadstations langs jouw routes zijn. Apps zoals Chargemap en Fastned bieden actuele informatie. Temperatuur en voorbereiding: bij sommige modellen kun je de batterij voorverwarmen, zodat laden sneller en gelijkmatiger gaat.



Tip Betaalbare premie en goed verzekerd Interpolis AutoBewust heeft één van de laagste premies van Nederland. Nu exclusief verkrijgbaar via Rabobank. Bereken je premie

Welke elektrische bestelwagens laden snel?



Mercedes-Benz eSprinter : laadt tot 115 kW. De 56 kWh-accu laadt in 28 minuten van 10 naar 80%.

: laadt tot 115 kW. De 56 kWh-accu laadt in 28 minuten van 10 naar 80%. Ford E-Transit : ondersteunt snelladen tot 180 kW bij de 89 kWh-accu. Opladen van 10% tot 80% in 28 minuten.

: ondersteunt snelladen tot 180 kW bij de 89 kWh-accu. Opladen van 10% tot 80% in 28 minuten. Volkswagen ID. Buzz Cargo : snellaadt tot 185 kW bij de 79 kWh-versie. Opladen van 10% tot 80% in 26 minuten.

: snellaadt tot 185 kW bij de 79 kWh-versie. Opladen van 10% tot 80% in 26 minuten. Renault Master E-Tech : nieuwe generatie ondersteunt tot 130 kW DC-laden bij de 87 kWh-batterij. Van 10% naar 80% in 45 minuten.

Welke elektrische bus laadt het snelst?

Met de Ford E-Transit Courier laad je het snelst. Hij heeft een laadsnelheid van 100 kW en daarmee is de 44 kWh-accu in 23 minuten van 10% naar 80% op te laden. En dan kun je weer dik 200 kilometer verder. Met nog steeds warme koffie in de bekerhouder.