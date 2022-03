Aankoopadvies tweedehands Peugeot 208: problemen, uitvoeringen, prijzen

Wat Peugeot in 2006 bezielde om na de immens populaire en lichtvoetige 206 de 207 op de markt te brengen, begrijpen we nog steeds niet. De nieuwkomer was bijna 20 centimeter langer geworden en zo'n 200 kilo aangekomen. Dat zag je, en je voelde het nog veel duidelijker. De kritiek was niet van de lucht, en toch werd het een jaar later nog erger met de 207 Break, die helemaal niet om aan te zien was.

Het lukte de 207 dan ook niet om het succes van de 205 en 206 een vervolg te geven. Maar we moeten het Peugeot nageven: de fabrikant kwam snel tot inzicht. Al na zes jaar werd de 207 uit zijn lijden verlost door de hoentjesfrisse 208, een auto die in alle opzichten veel dichter bij de 206 stond. En als occasion is de Peugeot 208 tweedehands nog steeds erg gewild.

Verkocht de 208 een beetje?

In zijn debuutjaar dendert de 208 met ruim 7800 verkochte exemplaren de verkooplijst binnen en overtreft het cijfer van de 207 een jaar eerder met bijna 3400 stuks. In 2013 stuwen bijna 9500 Nederlandse autokopers de 208 naar de tiende plaats, en bekleedt hij na de Renault Clio en Volkswagen Polo de derde plek in zijn segment.

Daarna bewegen de verkoopcijfers van de compacte Fransoos mee met de dalende markt en wordt de grens van 9000 stuks nooit meer gehaald. Vrijwel altijd moet hij de Volkswagen Polo en de Renault Clio voor zich dulden en soms dringen ook de Ford Fiesta en de Toyota Yaris voor. Maar een top 5-positie in het B-segment is elke jaar opnieuw een zekerheid. In totaal worden er tot juli 2019 meer dan 62.000 208's van de eerste generatie in Nederland verkocht.

Peugeot 208 varianten - welke versies zijn er?

Anders dan zijn twee voorgangers, is de Peugeot 208 niet langer leverbaar als Break en Coupé-Cabriolet. Kopers moeten het doen met een driedeurs of vijfdeurs hatchback, waarvan de laatste bijna 90 procent van de Nederlandse verkopen voor zijn rekening neemt.

Op motorengebied valt er meer te kiezen. Het feest - al is dat misschien niet het juiste woord - begint met de karige driecilinder eenliter motor, die moeizaam 68 kreunende pk's op de been brengt. Dan is de driecilinder 1.2 VTi een veel betere optie, al wordt het nog leuker met de 110 pk sterke 1.2 PureTech met turbo, die in 2014 zowel de viercilinder 1.4 VTi (95 pk) als de 1.6 VTi (120 pk) vervangt. De 1,6-liter THP-motor levert 155 tot zelfs 208 pk en is alleen leverbaar in de meest sportief aangeklede versies van de 208, waaronder de GTi.

Doordat de 208 kwam voordat de wereldwijde dieselschaamte uitbrak, was hij ook met verschillende dieselmotoren leverbaar. Daarvan leverde de 1.4 HDi 68 pk, de 1.6 HDi was er in vier vermogensvarianten: 92, 100, 115 en 120 pk. Sommige benzine- en dieselmotoren kon je combineren met de semi-automatische 2Tronic-transmissie. Een uiterst vermoeiend ding, dat nog trager schakelt dan je oma.

In 2015 kreeg de 208 een facelift. Je herkent de nieuwe versie aan de nieuwe led-achterlichten met leeuwenklauw-effect en de licht aangepaste bumpers. De optielijst is uitgebreid met Active City Brake, smartphone-integratie, een achteruitrijcamera en parkeerassistentie. Daarnaast wordt een aantal nieuwe uitvoeringen leverbaar.

Over uitvoeringen gesproken: zolang je de karige Acces mijdt, zul je over de uitrusting van de Peugeot 208 weinig klachten hebben. Al vanaf de Active, het tweede uitrustingsniveau, beschikt de 208 over sleutelloze toegang, (handbediende) airconditioning, een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel en cruisecontrol. De Allure voegt daar onder meer automatische klimaatregeling en sportstoelen aan toe.

Daarnaast had je diverse tijdelijke uitvoeringen, waaronder de Envy, de Oxigo en de Roland Garros. Een van de mooiste uitrustingspakketten vind je op de GT-Line (vanaf 2015). Met 17-inch lichtmetaal en diverse andere sportieve accenten, staat er een stoere B-segmenter, zonder dat het allemaal té wordt.

Peugeot 208 problemen - waar moet je op letten?

Gemiddeld genomen is de Peugeot 208 een betrouwbare auto. De driecilinder motoren kennen nauwelijks problemen, en op de typische dieselkwaaltjes na, staan ook de HDi's goed bekend. Bij de 1,6-liter VTi-motoren zijn er wat meer zaken om op te letten. Het komt niet zelden voor dat een van de vier bobines de geest geeft. Dit probleem maakt zich via een motorstoringslampje kenbaar, één van de cilinders doet niet mee en de motor reageert stotterend op het gaspedaal. Hiermee doorrijden betekent het einde van de katalysator.

Twee andere potentiële problemen bij de 1.6 VTi vind je in het koelsysteem. Een daarvan is de elektronisch aangedreven waterpomp. Daarvan hapert de aansturing nogal eens, wat met een beetje pech een oververhitte motor kan opleveren. Een tweede mogelijke boosdoener is een lekkende koelwatertemperatuursensor. Hierdoor kan koelvloeistof in de centrale computer terechtkomen, wat een veelheid aan elektronische storingen teweegbrengt. Ook kan de motor dienst weigeren. Ten slotte zijn veel 1,6-liter VTi's net zo dol op olie als de gemiddelde Saoedische sjeik.

Een (horror)verhaal apart zijn de 1,6-liter THP-motoren. Veel krijgen problemen met vervuiling van het inlaattraject en met distributie-ellende. De kettingspanners slijten voortijdig, de kettingen rekken uit en de timing van de motoren raakt van slag. Als dit te laat wordt aangepakt, krijg je met ernstige motorschade te maken. Er zijn updates geweest die de gevoeligheid voor dit probleem moeten verminderen, maar voorzichtigheid blijft geboden.

Minder ernstig, maar wel erg vervelend, is het storingsgevoelige infotainmentsysteem. Meldingen over vastlopers zijn bepaald niet zeldzaam. Een hard reset door het contact af te zetten of zelfs de massakabel van de accu los te koppelen, wil weleens helpen, maar uiteindelijk is vervanging vaak onontkoombaar.

Let voor aankoop verder of de handrem soepel vrijkomt, want hij staat erom bekend dat-ie vast blijft zitten. Hoor je gebonk vanuit de voortrein? Mogelijk is er dan iets mis met de toplagers van de schokdempers.

Hoeveel kost een leuke 208?

Met al het bovenstaande in ons hoofd, gaat onze voorkeur uit naar een handgeschakelde 208 PureTech 110. Voor een exemplaar uit 2015 ben je minimaal 9500 euro kwijt. Als je in bent voor een 208 met de 1,6-liter VTi-motor, kun je voor 2000 euro minder terecht, maar dan heb je ook een wat oudere auto (2012-2013).

Zeker met de huidige snelheidslimieten in Nederland, is een 208 met de 82 pk sterke motor geen verkeerde keus. We willen dan wel een mooi fris exemplaar en geven op Marktplaats.nl een maximale kilometerstand van 100.000 op. Het levert zo'n 170 hits op, waarvan de prijzen beginnen bij 7150 euro. Een mooie metallic blauwe Style uit 2014 met 46.000 kilometer op de klok moet 8650 euro opbrengen. Voor een (luxere) Allure uit 2012 met wat meer ervaring wordt 8950 euro gevraagd. Voor een bijna vijf jaar oude, oranjerode 1.2 PureTech 110 Allure (zie Onze Keuze), moeten we ruim 13 mille uit ons spaarvarken kloppen.