Review Toyota Proace City Verso (2024): het bewijs dat MPV’s geniaal zijn

Wat een ruimte! We zitten in de vernieuwde Toyota Proace City Verso (2024) en vragen we ons hardop af waarom het MPV-segment grotendeels verdwenen is.

Wat is opvallend aan de Toyota Proace City Verso (2024)?

Wie had gedacht dat we in 2024 in een nieuwe MPV zouden rijden? Multi Purpose Vehicles waren een groot succes in de jaren 90, maar met de introductie van de Nissan Qashqai werd de MPV door de crossover verdrongen. Vorig jaar was meer dan de helft van alle nieuwe auto’s in Nederland zo’n stoer model met hoge zit.

Maar de Proace City Verso houdt moedig stand. Hij is er met vijf of zeven zitplaatsen en wordt aangedreven door een driecilinder turbobenzinemotor met 110 pk of een 136 pk sterke elektromotor. Dankzij een recente facelift heeft-ie een eigen smoeltje en lijkt hij minder op zijn neven van Citroën, Opel en Peugeot. De samenwerking met Stellantis begon in 2016 en drie jaar later volgde de eerste Proace City. Dus het was ook wel tijd voor een opfrisbeurt.



Wat is goed aan de Toyota Proace City Verso facelift?

De Proace City Verso laat zien hoe praktisch een auto kan zijn. We zwaaien de enorme achterklep omhoog, zetten de schuifdeuren open en kleppen de achterbank neer. Zo ontstaat een enorme laadruimte van 3300 liter. Het maakt niet uit of je kiest voor benzine of stroom, de kofferbak is altijd zo groot. Met zoveel ruimte kun je elke hobby upgraden. Waarom zou je je beperken tot postzegels verzamelen als je ook postbódes kunt verzamelen?

Dan zijn er ook de typische MPV-achtige handigheidjes: de achterruit zwaait afzonderlijk van de klep open en dat is handig in krappe parkeergarages. De bijrijdersstoel laat zich ook platleggen, wat nog meer laadruimte oplevert. De tweede zitrij heeft vliegtuigtafels, dus de deur van de koelkast zit nooit om kleurplaten verlegen. En dan heb je ook het comfort en gemak van het hoge dak. Probeer achter in een SUV maar eens meerdere verhuishuizen op elkaar te stapelen …

Hoewel de Toyota Verso is afgeleid van een bestelbusje (de Proace City), rijdt hij als een volwaardige personenauto. De wegligging is goed, de cabine is stil en de besturing is licht. Je hoeft dus geen concessies te doen op het gebied rijcomfort om zo’n handige auto tot je beschikking te hebben. Onze elektrische testauto rijdt helemaal gemakkelijk, want je hoeft niet eens te schakelen. Er zitten wel flippers achter het stuur, maar daarmee regel je de mate van regeneratie. Alle benzineversies hebben een handgeschakelde zesbak.

Ook handig: onder het 10-inch touchscreen zit een fysieke knop met een autootje erop die je meteen naar de lijst met rijhulpsystemen brengt. Daar snoer je de hinderlijke snelheidswaarschuwing gemakkelijk de mond.



Wat kan beter aan de personenversie van de Proace City?

Dankzij een nieuwe elektromotor is de actieradius ongeveer 50 kilometer gegroeid. Dat is een welkome toevoeging, maar het was helemaal leuk geweest als Toyota ook de nieuwe Stellantis-batterij van 55 kWh (netto: 51 kWh) had gebruikt.

Nu moet je het doen met 50 kWh (netto: 45 kWh) en een WLTP-actieradius van 320 kilometer. Dat is karig als je kijkt hoe groot de batterijen van vergelijkbaar geprijsde elektrische SUV’s zijn. Voor hetzelfde geld rijd je in een Nissan Ariya of Skoda Enyaq met ruim 60 kWh en 400 kilometer.

Dan speelt er nog de Stellantis-kwestie. Toyota heeft input geleverd om de Proace City Verso een eigen design en rijgedrag te geven, maar het is geen geheim wie de 'biologische' ouders zijn. Eigenlijk geeft het niet welke fabriek de auto bouwt, want de strenge kwaliteitsafdeling van Toyota overziet de productie en je krijgt gewoon 10 jaar garantie. Maar als wij een Toyota kopen, willen we een auto met een zo hoog mogelijk Toyota-gehalte.



Wat moet je weten over de prijs van de Toyota Proace City Verso?

Het leukste restaurantje van de stad zit meestal in een smalle steeg op twee hoog. Als je een Proace City Verso wilt kopen, moet je ook even zoeken. Hij valt namelijk onder de Toyota-bedrijfswagens. Ze zullen je evengoed met open armen ontvangen.

Een Toyota Verso op benzine begint bij 38.595 euro en de elektrische versie is niet veel duurder (vanaf 41.995 euro). En net als bij een bedrijfswagen, kun je kiezen tussen de gewone en de lange versie. Wij spreken liever van de ‘verlengde’ versie, want dan klinkt het alsof je een chauffeur hebt en in een Mercedes S-klasse rijdt.

De Proace City Verso Electric komt gewoon in aanmerking voor EV-subsidie, ondanks de link met Toyota-bedrijfswagens. Bij het samenstellen van de auto moet je wel selectief te werk gaan om de fiscale waarde onder de 45.000 euro te houden. Dat betekent geen stoelverwarming en geen vliegtuigtafels. Anders kun je fluiten naar je 2950 euro overheidssteun.



Wat vind ikzelf van de Toyota Proace City Verso Electric?

Maak met je gezin een proefrit in deze MPV en je bent op het gebied van ruimte voor altijd verpest. Er zijn maar weinig SUV’s met zoveel binnenruimte. De Proace City Verso heeft niet dezelfde stoere uitstraling, maar ik vind het dolfijnensnuitje evengoed een hele verbetering.

Waar voor mij de schoen knelt, is de combinatie van prijs en actieradius. De uitvoeringen variëren in prijs van 42 tot wel 54 mille (!) en je krijgt altijd dat relatief kleine accupakket van 50 kWh. Voor zoveel geld moeten er eigenlijk meer batterijcellen in liggen. Anders blijven de gezinnen van Nederland gewoon elektrische SUV’s kopen.